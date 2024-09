Le jeu indépendant To the Moon débarque sur Xbox Series X/S et PS5 le 8 Octobre

Un nouvel épisode est désormais disponible sur la plateforme Steam. Seras-tu assez curieux pour le découvrir ?

« To the Moon », un voyage émotionnel et temporel

Le jeu indépendant de 2011, To the Moon, s’apprête à conquérir de nouvelles plateformes. En effet, les développeurs Freebird Games et l’éditeur Serenity Forge ont annoncé que le jeu serait très prochainement disponible sur Xbox Series X/S et PS5, à partir du 8 octobre, pour le tarif de 10$.

Un concept original pour une aventure poignante

Véritable voyage dans le temps, To the Moon propose une aventure singulière qui suit deux médecins dotés d’une technologie permettant d’aider les patients en fin de vie à réaliser leurs plus grands rêves. Comment ? En les ramenant dans le passé, à l’intérieur de leurs propres esprits. Au cœur de l’histoire, nous retrouvons Johnny, un vieil homme dont le dernier souhait est de se rendre sur la lune.

Une série de jeux empreints d’émotion

Le succès de To the Moon, initialement lancé sur PC, ne s’est pas démenti au fil des années. Le jeu a su conquérir le cœur des joueurs, s’étendant même sur mobile et Nintendo Switch. Fort de cette réussite, Freebird Games a poursuivi l’aventure avec d’autres épisodes comme Finding Paradise, centré sur un autre patient, et le mystère du meurtre temporel, Imposter Factory.

Un court métrage émouvant intitulé A Bird Story a également vu le jour. Et il convient de ne pas oublier le dernier ajout à la série : Just a To the Moon Series Beach Episode, décrit par le développeur comme étant « la moitié d’une fin » pour la série. Cet épisode est d’ailleurs déjà disponible sur Steam.