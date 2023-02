Le jeu de survie Valheim à la mode Viking arrive sur Xbox le 14 mars

Le jeu Valheim arrive sur Xbox le 14 mars. À vous la survie en mode Viking.

Les sorties de jeux vidéo sur les différentes plateformes sont souvent un vrai casse-tête pour les fans. Si certains jeux arrivent effectivement simultanément sur toutes les plateformes, la plupart du temps, un jeu est d’abord disponible sur une, avant d’arriver sur une autre, puis une autre. Et il peut se passer un certain temps entre chaque sortie. Parfois même plusieurs années. Autrement dit, si l’on est fan d’une licence en particulier, l’attente peut être très longue. Aujourd’hui, ce sont les joueurs de Xbox qui pourraient être ravis, le jeu vidéo sandbox de survie en monde ouvert chez les Vikings Valheim a enfin une date de sortie sur les consoles de Microsoft.

Deux longues années après que le jeu indépendant Valheim est devenu un énorme carton sur PC, il s’offre une date de sortie sur console. Le titre sera disponible sur Xbox One et Xbox Series X|S le 14 mars prochain. Valheim sera accessible aux abonnés Xbox Game Pass sans surcoût. Le jeu est actuellement disponible sur PC Game Pass.

Initialement conçu par une équipe de cinq personnes seulement au sein du studio de développement Iron Gate Studio, Valheim s’était écoulé à 5,7 millions de copies durant ses cinq premières semaines d’exploitation, ce fut l’un des jeux les plus rentables sur Steam de l’année 2021. Les joueurs peuvent se regrouper dans des équipes de 9 personnes pour aller chasser, récolter, construire des bases, naviguer sur les océans, explorer l’environnement, vaincre des bosses et, bien évidemment, partir pêcher dans des mondes Viking générés de manière procédurale.

Valheim sera disponible en tant que preview sur Xbox lors de son lancement. “Il reste encore beaucoup à faire avant que le jeu ne puisse quitter l’Accès Anticipé”, déclarait le compte Twitter du jeu. Celles et ceux qui se lancent dans Valheim sur Xbox pourront par ailleurs rejoindre leurs amis qui jouent sur PC, dans la mesure où le jeu est compatible crossplay.

🚨We have an Xbox release date for #Valheim everyone! Who's excited? 🎮 https://t.co/ksmaQzTzQG

— Valheim (@Valheimgame) February 17, 2023