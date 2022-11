The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series X : CD Projekt RED dévoile du gameplay pour la version next-gen

Les visuels et performances améliorés de The Witcher 3 se montrent en vidéo.

La version next-gen de The Witcher 3 bénéficiera de dizaines d’améliorations visuelles, de performances et techniques par rapport à la version originale, notamment la prise en charge du Ray Tracing, des temps de chargement plus rapides sur consoles et une variété de mods intégrés à l’expérience. A noter que The Witcher 3 sur PS4 et Xbox One profitera également de certaines améliorations via le déploiement d’un patch inédit.

CD Projekt RED a également déclaré qu’il présentera des reflets améliorés en fonction de l’espace de l’écran, un feuillage amélioré, de meilleures textures, ainsi que la prise en charge du AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1 ainsi que du Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) 3.

Du gameplay pour la version next-gen de The Witcher 3

Cette version améliorée pour les consoles de nouvelle génération introduira aussi une option de caméra alternative qui rapprochera les joueurs de l’action, un mode photo, des corrections de quêtes et des DLC inspirés de la série Netflix, notamment une nouvelle quête, où il sera possible d’obtenir des schémas pour un nouvel équipement à destination de Geralt de Riv.

The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition sera disponible le sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Par ailleurs, l’ajout de la cross-progression permettra aux joueurs de transférer leur dernière sauvegarde d’une plateforme à l’autre. Enfin, depuis avril dernier, la licence The Witcher de CD Projekt RED s’est écoulée à plus de 65 millions d’exemplaires, dont plus de 40 millions pour The Witcher 3.