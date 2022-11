The Witcher 3 arrivera en décembre prochain sur next-gen

Geralt de Riv va bien revenir sur le Continent de la licence The Witcher à la fin de l'année sur consoles et PC.

Le studio polonais CD Projekt RED annonce que The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition sera disponible à l’achat en version numérique sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, avec tous les DLC gratuits sortis à ce jour et les deux extensions majeures, à savoir Hearts of Stone et Blood and Wine. De plus, une mise à jour next-gen gratuite sera disponible pour tous ceux qui possèdent une version de The Witcher 3 sur PS4, Xbox One et PC. Enfin, une édition physique sortira après le lancement numérique de The Witcher 3 : Wild Hunt – Complete Edition, à une date qui sera annoncée ultérieurement.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game. For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih — The Witcher (@witchergame) November 14, 2022

Un porte-parole de CD Projekt RED a déclaré :

Optimisée en tenant compte de la puissance des consoles next-gen et des équipements PC modernes, la prochaine version de notre jeu de rôle maintes fois primé présentera des dizaines d’améliorations visuelles, de performances et techniques par rapport à l’original. Parmi celles-ci, citons la prise en charge du Ray Tracing, des temps de chargement plus rapides sur consoles, ainsi qu’une variété de mods intégrés à l’expérience, parmi beaucoup d’autres. Ces améliorations, ainsi que le contenu bonus dédié à la série télévisée The Witcher de Netflix, seront abordées la semaine prochaine lors d’un événement REDstreams dédié sur Twitch, où nos développeurs dévoileront du gameplay de la version next-gen de The Witcher 3.

CD Projekt RED n’oublie pas la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch pour The Witcher 3

En plus de la version next-gen, les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch de The Witcher 3 : Wild Hunt recevront également une mise à jour proposant de nombreux ajouts et améliorations, ainsi que le contenu bonus dédié à la série télévisée The Witcher de Netflix. D’autres détails, notamment la date de sortie, seront annoncés prochainement.