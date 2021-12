Le HDMI 2.1a devrait être annoncé au CES 2022

Le HDMI 2.1a ferait son apparition durant le CES 2022. De quoi perturber encore un peu plus les utilisateurs.

Acheter un câble HDMI n’est pas une mince affaire aujourd’hui. En effet, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a actuellement de nombreuses versions différentes de ports et de câbles HDMI. Le “standard” actuel est le HDMI 2.1, mais il semblerait que les choses s’apprêtent à se compliquer quelque peu encore. Le HDMI Forum aurait en effet choisi le CES 2022 pour introduire une nouvelle version baptisée HDMI 2.1a. Explication.

Le HDMI 2.1a ferait son apparition durant le CES 2022

Cela signifie que cette version HDMI 2.1a est une version révisée du standard HDMI 2.1. Celle-ci propose notamment une nouvelle fonctionnalité, le Source-Based Tone Mapping. C’est une fonction HDR qui permet de décharger certaines opérations de mappage tonal (tone-mapping) HDR à la source, autrement dit à votre ordinateur, votre set-top box, etc.

L’idée est la suivante : en déchargeant ainsi ces opérations de calcul de mappage tonal plutôt qu’en se reposant uniquement sur l’appareil de sortie, à savoir votre moniteur ou votre TV, la charge de travail sera partagée, ce qui, en théorie, devrait aider à optimiser les flux, réduire les temps de latence, améliorer la calibration de l’image et autre.

De quoi perturber encore un peu plus les utilisateurs

Quant à ce que cela signifie pour les utilisateurs finaux que nous sommes, il semblerait que nous n’ayons pas (trop) à nous inquiéter. En effet, selon le HDMI Forum, les constructeurs pourraient rendre leurs appareils compatibles avec ce nouveau HDMI 2.1a via une simple mise à jour firmware. Nul ne sait cependant actuellement quand nous commencerons à voir apparaître les premiers appareils compatibles HDMI 2.1a en natif. Aucune date n’a pas non plus été annoncée quant à l’apparition de ces fameuses mises à jour de firmware. À suivre !

Dans un monde idéal, nous n’aurions pas à nous arracher les cheveux pour choisir un câble, acheter un nouvel appareil compatible, savoir si les mises à jour sont faites, pour pouvoir profiter des dernières innovations en la matière. Espérons que les choses se simplifient, un jour…