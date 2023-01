Le grand Apple HomePod fait son retour : audio amélioré et davantage d’outils pour la domotique

Apple lance une nouvelle génération de HomePod, avec une amélioration du son et de ses capacités en domotique.

Apple avait arrêté de commercialiser son HomePod original en 2021, préférant se concentrer sur la version mini, plus abordable, de l’accessoire. Aujourd’hui, la marque à la pomme ressuscite le grand modèle avec plusieurs améliorations, parmi lesquelles un audio amélioré, une puce S7, davantage de capacités pour la domotique et un prix revu à la baisse. Le design, lui, reste inchangé depuis 2018.

Apple lance une nouvelle génération de HomePod

Apple explique que le son de cette nouvelle génération est “riche, avec des basses profondes et des hautes fréquences époustouflantes”. Plus précisément, on retrouve à l’intérieur un woofer maison, un moteur diaphragme, un égaliseur pour les basses et un groupe de cinq tweeters. La puce S7 et le logiciel permettent un audio computationnel qui, selon l’entreprise, “maximise le plein potentiel” de l’unité. Le HomePod est aussi doté d’une technologie de détection de la pièce, lui permettant d’analyser les réflexions sonores pour déterminer sa position (près d’un mur ou au milieu d’une pièce) et ajuster l’audio en temps réel. Et bien sûr, l’audio spatial via Apple Music est de la partie.

Le HomePod peut fonctionner avec un autre HomePod ou un HomePod mini pour une configuration multi-room via AirPlay. Vous pouvez leur faire lire la même chanson, une chanson différente sur chacun ou utiliser le groupe comme un interphone. Avec la technologie Ultra Wideband, vous pouvez aussi envoyer l’audio de votre iPhone (même pendant un appel) vers un HomePod très facilement. Et vous pouvez évidemment utiliser deux HomePod pour un son stéréo – avec un Apple TV, par exemple. Une fois synchronisées, les deux enceintes séparent les canaux gauche et droit pour une plus grande immersion dans votre salon, par exemple. Grâce à la connexion eARC sur l’Apple TV 4K, une paire de HomePod peut tout à fait faire office de système audio pour tous les appareils branchés sur votre TV.

Avec une amélioration du son et de ses capacités en domotique

Les mises à jour les plus intéressantes sont peut-être à chercher dans les outils pour la domotique. Tout d’abord, il y a la fonctionnalité Sound Recognition qui peut détecter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et envoyer une alerte à votre iPhone. Malheureusement, cette fonction ne sera disponible qu’après installation d’une mise à jour qui arrivera “plus tard ce printemps”. Apple précise que cet outil ne saurait être utilisé comme seule solution d’urgence. Il y a aussi un nouveau capteur de température et d’humidité intégré. Cela permet au HomePod de fermer les volets ou allumer le ventilateur pour atteindre une température prédéfinie dans votre pièce.

Avec Siri, vous pouvez contrôler les appareils individuellement ou créer des scènes pour en utiliser plusieurs en même temps. Ce n’est pas nouveau, mais le HomePod joue désormais un son de confirmation pour que, même lorsqu’un appareil connecté ne montre aucun changement, vous poussiez savoir que votre demande a bien été entendue. Et puisque tout le monde parle actuellement de Matter, ce nouvel HomePod peut se connecter et contrôler les accessoires compatibles avec ce récent standard de domotique. Apple explique que toutes les communications sont chiffrées de bout en bout par défaut et que la marque à la pomme ne peut les lire. Les requêtes Siri, quant à elles, ne sont pas stockées par défaut.

Ce HomePod est aussi le premier à utiliser 100 % d’or recyclé pour ses circuits imprimés. L’aimant de l’enceinte est aussi fabriqué avec 100 % de métaux rares recyclés. Apple explique avoir repensé son packaging pour réduire encore le plastique et le nouveau coloris Midnight utilise un tissu maillé 100 % recyclé.

Ce nouveau HomePod est d’ores-et-déjà disponible à la précommande. Les premières livraisons sont attendues pour le 3 février. Il est proposé à 349 €, soit 50 € de moins que le modèle original à ses débuts.