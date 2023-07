Le gouvernement américain veut un label "Cyber Trust Mark" pour les accessoires IoT sécurisés. Une initiative déjà approuvée par de nombreux grands acteurs du marché.

Alors que nos maisons deviennent de plus en plus intelligentes et connectées, le besoin de prendre des précautions se fait toujours plus présent. Aujourd’hui, le gouvernement fédéral américain prend des mesures pour simplifier l’information quant à ladite sécurité des appareils connectés pour l’IoT. L’administration Biden-Harris a annoncé la mise en place du programme “US Cyber Trust Mark”, qui vise à permettre de certifier et labelliser l’internet des objets (comme les moniteurs pour bébé et les systèmes d’alarme) doté une cybersécurité digne de ce nom.

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) déterminera les qualifications de cybersécurité nécessaire pour les routeurs grand public d’ici à la fin de l’année 2023. Des personnes malintentionnées peuvent manipuler ces appareils sans sécurité forte pour espionner ou pour mener des attaques sur d’autres appareils. Ces critères détermineront si un produit doit avoir le label et la certification, avec des facteurs de choix comme les capacités de détection d’incident et des mots de passe forts par défaut.

Dans le même temps, le Département de l’Énergie américain travaille avec National Labs, entre autres partenaires, pour déterminer la voie à suivre pour classifier et quantifier aux mieux les choses.

Une initiative déjà approuvée par de nombreux grands acteurs du marché

La Federal Communications Commission (FCC) dépose de son côté une marque à apposer sur tous les produits certifiés. Elle prévoit aussi de créer un QR Code qui viendra créer un lien vers une base de données de produits. “Nous savions que nous ne voulions pas créer un label disant que ce produit a été certifié et sécurisé et que celui-ci reste sécurisé pour toujours”, déclarait un représentant de la Maison Blanche à des journalistes. “Le QR Code fournira des informations à jour concernant le respect actuel aux standards de la cybersécurité.”

Des sociétés comme Logitech, Best buy, Samsung Electronics et Amazon ont exprimé leur soutien et leur intention d’améliorer la cybersécurité de leurs produits.