Le Google Pixel 8 Pro sera-t-il doté d'un écran plat ? Les spécifications de la prochaine génération commencent à se préciser.

Si la famille Google Pixel Pro vous fait de l’œil depuis un certain temps, mais que l’écran incurvé des Pixel 7 Pro et Pixel 6 Pro vous a “empêché” d’en acheter, sachez que le Pixel 8 Pro pourrait vous intéresser. Si l’on en croit un article d’Android Authority, le prochain flagship de la firme de Mountain View disposerait justement d’un écran plat.

Le Google Pixel 8 Pro sera-t-il doté d’un écran plat ?

Après avoir évoqué la semaine dernière la possible et significative amélioration du module caméra prévue pour les Pixel 8, la leaker Kamila Wojciechowska annonce que le Pixel 8 Pro sera doté d’un écran OLED de 6,7 pouces fabriqué par Samsung, avec une définition de 1 344 x 2 992 pixels pour 490 PPI. Si vous n’avez pas de Pixel 7 Pro sous la main, sachez que ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux offerts par le flagship actuel – 6,71 pouces pour 1 440 x 3 120 pixels pour 512 PPI -. Ceci étant dit, toujours selon Kamila Wojciechowska, l’écran du Pixel 8 Pro serait bien plus lumineux, atteignant jusqu’à 1 600 nits – contre seulement 1 000 nits pour le Pixel 7 Pro – sur du contenu HDR. De plus, la dalle 120 Hz pourra afficher des transitions bien plus fluides selon les taux utilisés.

Les spécifications de la prochaine génération commencent à se préciser

Le Google Pixel 8, quant à lui, devrait tout de même recevoir un nouvel écran. Celui-ci devrait d’ailleurs aussi être plus petit que celui du Pixel 7. Android Authority affirme que le téléphone disposera d’une dalle de 6,17 pouces pour 1 080 x 2 400 pixels. La même définition que l’écran de 6,31 pouces du Pixel 7. De plus, cet écran pourrait atteindre les 1 400 nits (contre 1 000 pour son prédécesseur), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (contre 90 sur les Pixel 7 et 7a). En ce qui concerne ce smartphone milieu de gamme, plusieurs rumeurs annonçaient que le 7a pourrait être le dernier de la gamme a, ce qui pourrait expliquer pourquoi le Pixel 8 aurait un écran plus petit.

Android Authority rapporte enfin que les Pixel 8 et 8 Pro auraient tous deux des coins plus arrondis que les modèles actuels, corroborant un précédent rapport du leaker Steve Hemmerstoffer. Ce changement pourrait rendre les appareils plus faciles à utiliser à une seule main. Avec leurs nouveaux écrans et leur nouveau capteur principal que Google devrait embarquer, ces futurs Pixel 8 et 8 Pro devraient être très intéressants. Les informations devraient continuer d’arriver au compte-goutte dans les semaines et mois à venir jusqu’à leur officialisation.