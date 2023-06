Le Google Pixel 8 Pro avec un capteur principal plus grand et plus puissant encore ? Voilà qui semble déjà très prometteur.

Les Google Pixel 8 et 8 Pro pourraient offrir des évolutions importantes en ce qui concerne la caméra. Kamila Wojciechowska, qui a un très bon historique de leaks autour des Pixel, informait récemment Android Authority que les prochains smartphones haut de gamme de la firme de Mountain View pourraient embarquer des capteurs Samsung ISOCELL GN2. Les mêmes que dans les Galaxy S22 et S23 et une nette amélioration par rapport au capteur ISOCELL GN1 utilisé depuis le Pixel 6. Le GN2 est en effet plus grand et capable de capter 35 % de lumière en plus que son prédécesseur, en étant compatible avec la vidéo 8K/30 fps et le HDR Staggered – pour réduire le ghosting -.

Selon Kamila Wojciechowska, les Pixel 8 et 8 Pro auraient tous deux droit au capteur GN2, mais le Pro serait logiquement gratifié de quelques exclusivités : un nouveau capteur time-of-light, notamment, pour améliorer l’autofocus, et un nouveau capteur ultra-wide. Google aurait opté pour le Sony IMX787 à 64 MP, que l’on trouve déjà dans l’objectif principal du Pixel 7a, pour remplacer le vieillissant IMX386 de 12 MP du Pixel 7 Pro. Le premier fait presque deux fois la taille de son prédécesseur et devrait donc fournir de bien meilleures images.

Kamila Wojciechowska explique aussi que la version du Pixel 8 Pro que Google teste actuellement n’a pas de mode macro, mais cela ne veut pas dire que le modèle final en sera privé. Le Pixel 8 devrait continuer d’utiliser le capteur IMX386, mais avec un champ de vision élargi. Le capteur selfie et le téléobjectif, eux, resteraient inchangés sur les Pixel 8 et 8 Pro. Enfin, le thermomètre du Pixel 8 Pro dont parlent des rumeurs ne sera pas utilisé pour la photographie.

La firme de Mountain View a aussi prévu des évolutions logicielles. L’application Appareil photo devrait par exemple permettre aux utilisateurs de Pixel de décider de la puissance de l’effet bokeh lorsqu’ils utilisent le mode vidéo “Cinéma”. De plus, la fonctionnalité “lampe torche dynamique” permettrait d’ajuster la puissance du module flash pour éviter la surexposition.

Sachant que Google a plutôt pour habitude de conserver les mêmes capteurs pour plusieurs générations de Pixel, il est encourageant d’apprendre que les Pixel 8 et 8 Pro pourraient être équipés de nouveaux modèles. Le géant américain a beaucoup travaillé sur le logiciel, mais il est possible de faire encore bien mieux avec des composants matériels plus évolués. À suivre !