Le futur Fujifilm Instax Mini 11 dévoilé avant l’heure en photos ?

La photographie instantanée n'est clairement plus aussi populaire qu'il y a un certain nombre d'années mais avec Fujifilm et sa gamme Instax, notamment, elle connait un certain succès. Un nouveau modèle se profile d'ailleurs à l'horizon.

Alors que les appareils photos numériques sont, comme qui dirait, devenus la norme, il y a un certain charme, une petite touche de nostalgie à utiliser des appareils argentiques, à faire développer la pellicule. Certains ne peuvent d’ailleurs s’en passer, qu’ils soient professionnels ou non. Sans passer par le développement, il est aussi possible de faire ce bond dans le passé grâce aux appareils photos instantanés. Fujifilm propose une gamme très intéressante. Et bientôt, semble-t-il, un nouveau modèle.

Fujifilm pourrait annoncer bientôt un Instax Mini 11

En effet, la marque japonaise serait actuellement à l’œuvre sur une nouvelle référence dans la famille Instax Mini, le Fujifilm Instax Mini 11. Ceci si l’on en croit une série de photos obtenues par Nokishita Camera montrant l’appareil en question dans une grande variété de coloris plutôt flashy. Malheureusement, les spécifications de cet Instax Mini 11 ne sont pas encore connues. Le concept, lui, reste identique à celui des modèles précédents, en permettant à ses utilisateurs d’imprimer les photos à la volée.

Preuve que le marché de l’instantanée à le vent en poupe ?

Au cas où vous ne le connaîtriez pas la gamme Instax, il s’agit d’une série d’appareils photos instantanés, offrant donc la caractéristique d’imprimer les photos juste après qu’elles soient prises. La résolution n’est pas très élevée, les options peu nombreuses, mais ce genre d’appareil est très sympathique à utiliser durant un mariage ou un anniversaire. Le fait de pouvoir récupérer la photo directement permet aux invités de repartir avec un souvenir de l’événement. Pour l’heure, nul ne sait quand cet Instax Mini 11 sera disponible mais si l’on en croit plusieurs rumeurs, Fujifilm organiserait un événement presse la semaine prochaine. Devrait notamment y être annoncé l’appareil photo numérique Fujifilm X-T4. Peut-être aura-t-on aussi droit à l’Instax Mini 11.