Le final de Creature Commandos révèle que The Bride est le meilleur personnage

Dans la série DC de James Gunn, Creature Commandos, de nombreux personnages fantastiques ont été présentés. Cependant, le final a démontré que le personnage de The Bride surpasse tous les autres en termes de grandeur.

Tl;dr The Bride devient leader des Creature Commandos.

Elle comprend et guide mieux les « monstres » que les humains.

Elle doit évoluer dans son rôle de leader pour la saison 2.

Une leader inattendue

Dans le dernier épisode de la première saison de Creature Commandos, un personnage se distingue comme nouveau leader du groupe : The Bride. Elle prend le commandement à la suite des blessures graves de Rick Flag Sr., infligées par Clayface.

Un affrontement aux multiples visages

The Bride a toujours eu une vision particulière des humains, souvent instables et avides de pouvoir et d’amour, une instabilité qu’elle a également observée chez les monstres. C’est cette compréhension qui la prédestinait à diriger les Creature Commandos. Son autorité est particulièrement remarquée par Rick Flag Sr. dans l’épisode quatre, où il la félicite pour sa gestion des situations, notamment au sein des misfits des Commandos.

The Bride, une leader de cœur

The Bride, ayant elle-même été rejetée par le monde, a développé une connexion unique avec son équipe basée sur l’empathie. Son assurance et sa confiance inspirent les âmes perdues du groupe. Sa force de caractère se démontre entre autres lorsqu’elle abat Eric Frankenstein dès qu’elle le voit lors du final de la saison. Elle comprend qu’il est irrécupérable et ne voit le monde qu’à travers ses obsessions.

Une saison 2 prometteuse

En dépit de ses qualités, The Bride est loin d’être une leader parfaite. Sa gestion du monde à travers la violence limite ses capacités à gérer les situations qui nécessitent autre chose qu’un poing dans la figure. Pour la saison 2 de la série, avec The Bride fermement en place en tant que leader, une croissance personnelle dans ce domaine pourrait être nécessaire.