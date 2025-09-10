Le film Star Trek annulé de Noah Hawley prévoyait un lien avec La Nouvelle Génération

Le film Star Trek de Noah Hawley, aujourd’hui abandonné, devait établir un lien direct avec l’univers de Star Trek : The Next Generation. Ce projet promettait ainsi d’explorer de nouvelles passerelles entre les différentes générations de la saga culte.

Tl;dr Noah Hawley voulait un film Star Trek centré sur Data.

Projet abandonné malgré l’implication de grands acteurs.

Des idées similaires explorées dans « Alien: Earth ».

Un projet ambitieux avorté

Difficile d’imaginer aujourd’hui ce qu’aurait pu devenir le film Star Trek porté par Noah Hawley. Si les fans se perdent parfois dans les méandres des histoires et des univers étendus de la franchise, peu se rappellent qu’elle regorge également de projets jamais aboutis, souvent bloqués en pleine phase de développement. Parmi eux, la proposition de Hawley, connu pour ses séries à succès « Fargo » et « Legion », a bien failli voir le jour. D’ailleurs, à l’époque où son nouveau show « Alien: Earth » n’était encore qu’une ébauche, il rêvait d’un tout autre décor : celui d’un long-métrage original dans l’univers Star Trek.

L’ombre de Data et une direction inédite

La singularité du projet tenait principalement à un retour assumé vers un esprit plus intellectuel, moins orienté action que les récents films orchestrés par J.J. Abrams. Dans une interview accordée au magazine « Men’s Journal » (relayée par Gizmodo), Noah Hawley précise enfin ce qu’aurait été cette intrigue longtemps gardée secrète : « C’était une histoire originale, ni liée à Chris Pine ni à Captain Kirk… Ce qui pourrait marquer les esprits, c’est l’idée du déballage de Data, celle de l’androïde. » Ainsi, le fameux personnage campé par Brent Spiner, déjà central dans « The Next Generation », aurait inspiré une réflexion plus large sur la notion même d’intelligence artificielle.

Derrière le rideau : acteurs pressentis et ambitions multiples

À quelques pas seulement du tournage – des plateaux étaient prêts en Australie et des négociations entamées avec plusieurs comédiens –, l’annulation est vécue comme une véritable perte par le créateur. Quelques noms filtrent tout de même : Cate Blanchett et Rami Malek, évoqués pour des rôles majeurs encore mystérieux. Plus qu’un simple film isolé, Hawley envisageait d’ailleurs un arc narratif s’étendant sur plusieurs opus.

Voici ce que l’on sait du projet :

Sujet original : centré sur la thématique des androïdes.

centré sur la thématique des androïdes. Casting : discussions avancées avec deux grandes stars hollywoodiennes.

discussions avancées avec deux grandes stars hollywoodiennes. Tonalité : volonté assumée de renouer avec la science-fiction cérébrale.

L’après Star Trek : un héritage réinventé chez FX ?

Aujourd’hui, tandis que Paramount+ multiplie les annonces (et annulations) autour de ses séries Star Trek – citons la fin programmée pour « Strange New Worlds », ou encore la disparition récente de « Lower Decks » – la saga peine à faire revivre sa grandeur sur grand écran. Presque dix ans se sont écoulés depuis le dernier blockbuster, « Star Trek Beyond ». Cependant, il serait tentant d’affirmer que certaines idées du film avorté ressurgissent désormais dans « Alien: Earth », diffusée chaque mardi sur FX et Hulu. L’écho thématique autour des intelligences artificielles semble y trouver une nouvelle vie – preuve qu’aucun concept fort ne se perd jamais vraiment dans la galaxie Star Trek.