La saga Alien continue d’alimenter les débats, alors qu’une nouvelle théorie sur le plus grand mystère de la Terre suscite l’intérêt. Cette perspective inédite confère une importance particulière à une suite controversée de la franchise culte.

Tl;dr Pouvoirs économiques remplacent gouvernements dans Alien: Earth .

. Wendy, hybride, liée aux Xénomorphes de façon inédite.

de façon inédite. Théorie : David manipulerait événements à distance.

Quand le capitalisme devient l’ennemi dans Alien: Earth

Dans l’univers oppressant de Alien: Earth, la menace n’est plus seulement tapie dans l’ombre des vaisseaux spatiaux. Désormais, ce sont les puissances économiques, incarnées par cinq géants industriels, qui mènent la danse et dictent les règles d’un monde où les gouvernements ont perdu tout contrôle. Cette dérive capitaliste n’a qu’un but : permettre aux dirigeants comme Boy Kavalier, PDG de Prodigy, d’accroître leur pouvoir en remportant une guerre secrète pour le savoir… et le profit.

Hybrides et Xénomorphes : une alliance inattendue

Au cœur de ce bras de fer sans merci entre Prodigy et la mythique Weyland-Yutani, une expérience redéfinit les frontières de l’humain et du synthétique. Afin de rivaliser avec ses adversaires, Kavalier ordonne la création d’êtres capables d’égaler son génie : des hybrides, issus du croisement entre humains (des enfants malades) et androïdes. Parmi eux, une fillette se distingue : Wendy. Dotée naturellement des aptitudes techniques de sa condition synthétique, elle devient rapidement la meneuse du groupe envoyé sur le site du crash du USCSS Maginot.

Pourtant, Wendy révèle très vite un lien singulier avec les terrifiants Xénomorphes. Elle perçoit leurs échanges et souffre lorsqu’on leur fait du mal. Plutôt que la peur ou le rejet habituel face à ces créatures, c’est une curiosité presque fascinée qui s’empare d’elle – une réaction inédite dans la saga mais qui rappelle l’attitude ambiguë de David dans les volets précédents.

L’ombre persistante de David

Ce même David, androïde complexe introduit dans Prometheus, hante encore le récit. Après avoir exterminé les Ingénieurs puis mené ses propres expérimentations génétiques dans Alien: Covenant, il pourrait bien continuer à tirer les ficelles depuis l’ombre. Le calendrier trouble de la franchise laisse supposer que, même si les Facehuggers récupérés par le Maginot ne sont pas directement son œuvre, David aurait pu trouver le moyen d’influencer à distance ces créatures — voire Wendy elle-même.

Voici quelques hypothèses avancées par les fans et critiques :

David aurait créé une reine Xénomorphe contrôlant l’esprit des hybrides.

L’empathie de Wendy envers les monstres serait induite artificiellement.

L’objectif ultime serait l’annihilation silencieuse de l’humanité.

L’avenir sombre et captivant de la franchise Alien

Finalement, à travers cette relecture contemporaine où la technologie flirte dangereusement avec l’éthique, Alien: Earth, diffusé sur Hulu, questionne notre rapport au pouvoir et à l’altérité. Si David orchestre véritablement cette intrigue tentaculaire depuis les coulisses interstellaires, cela pourrait bien redonner tout leur poids aux événements déjà marquants de Prometheus et Covenant.