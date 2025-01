Le film Five Nights at Freddy’s 3 pourrait sortir en 2027

Selon une rumeur, le troisième opus du jeu vidéo "Five Nights at Freddy's" pourrait faire l'objet d'une adaptation cinématographique en 2027.

Tl;dr Des rumeurs circulent sur le tournage d’un troisième film de la série Five Nights at Freddy’s prévu pour 2027.

Le premier film a réalisé plus de 297 millions de dollars de recettes malgré une diffusion simultanée en streaming.

Des détails sur Five Nights at Freddy’s 2 sont attendus au fil de l’année.

Tournage anticipé pour Five Nights at Freddy’s 3

Alors que nous sommes à moins d’un an de la sortie de Five Nights at Freddy’s 2, il semblerait que Blumhouse et Universal Pictures envisagent déjà des plans ambitieux pour l’avenir de la série cinématographique. Selon une source fiable rapportée par @Katsterlingfan sur X/Twitter, le tournage du troisième film de la série FNAF commencerait six mois après la sortie de la suite, avec une sortie prévue en 2027, probablement en fin d’année. @Katsterlingfan, qui jouit d’une grande notoriété sur la plateforme et d’un bon record auprès des fans de FNAF, a néanmoins invité ses abonnés à prendre cette information avec des pincettes.

Un succès qui engendre des suites

Le premier volet de Five Nights at Freddy’s a réalisé une recette impressionnante de plus de 297 millions de dollars pour un budget de 20 millions, et ce malgré une diffusion en streaming simultanée sur Peacock le jour de sa sortie. Ce succès record pour Blumhouse laisse penser que la société envisage une série régulière de suites. Cependant, si le second film ne rencontre pas le succès escompté, les plans pourraient facilement être modifiés.

Une franchise déjà établie

La franchise Five Nights at Freddy’s était déjà massive lors de la sortie du premier film en salles. Les jeux et les produits dérivés ont généré d’énormes ventes et la série a une base de fans passionnés. Avec Hollywood qui s’oriente de plus en plus vers les adaptations de jeux vidéo, il ne fait aucun doute que Blumhouse et Universal souhaitent que Five Nights at Freddy’s atteigne le même niveau de succès que la série Sonic the Hedgehog de Paramount.

En attente de détails sur Five Nights at Freddy’s 2

À l’heure actuelle, les détails sur Five Nights at Freddy’s 2 sont très limités. Une affiche teaser du film a été dévoilée en octobre 2024, présentant une image de Toy Freddy issu des jeux. On sait que plusieurs membres du casting du premier film seront de retour pour la suite, notamment Josh Hutcherson, qui a interprété le protagoniste Mike Schmidt. Le film verra également le retour de Matthew Lillard, qui a joué William Afton dans le premier film. Au fur et à mesure que l’année avance, nous devrions obtenir davantage de détails sur la suite, et peut-être même quelques indices sur les plans futurs de Blumhouse et Universal.