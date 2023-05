Five Nights at Freddy’s : le film de Blumhouse Production est prêt pour Halloween

Universal Pictures, Blumhouse Production et Striker Entertainment dévoilent une première bande-annonce pour l'adaptation cinématographique de Five Nights at Freddy's.

Réalisé et écrit par Emma Tammi (The Wind, Blood Moon, Into the Dark) avec la collaboration de Scott Cawthon (A Mushsnail Tale, Return To Mushsnail, The Pilgrim Progress) et Seth Cuddeback (Kelp, Mateo, The Best and Worst Days of George Morales’ Unnaturally Long Life), le film Five Nights at Freddy’s retrace l’histoire d’un agent de sécurité perturbé qui commence à travailler à la pizzeria Freddy Fazbear’s Pizza. Lors de sa première nuit de travail, il se rend rapidement compte que l’équipe de nuit ne sera pas facile à gérer puisque les animatroniques (Freddy, Bonnie, Chica et Foxy) qui sont censés divertir les clients lors des journées se mettent à l’attaquer, tout en essayant de lui faire porter un costume spécifique…

Un teaser pour Five Nights at Freddy’s

En plus de sortir au cinéma le 27 octobre prochain, Five Nights at Freddy’s sera également disponible en streaming via la plateforme Peacock de NBCUniversal à cette même date aux USA.

Le casting comprend les acteurs Josh Hutcherson (Ultraman, The Hunger Games), Elizabeth Lail (You, Mack & Rita), Piper Rubio (Holly & Ivy, Unstable), Kat Conner Sterling (We Have A Ghost, 9-1-1), Mary Stuart Masterson (Blindspot, Fried Green Tomatoes) et Matthew Lillard (Good Girls, Scream). A noter que les personnages animatroniques du film ont été créés par Jim Henson’s Creature Shop.