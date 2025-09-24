Le film de Christopher Nolan dans lequel Ben Affleck rêve d’avoir joué

Ben Affleck a récemment exprimé son admiration pour l’un des films emblématiques de Christopher Nolan, avouant qu’il aurait aimé y participer. Cette révélation met en lumière l’influence durable du réalisateur britannique sur ses pairs à Hollywood.

Tl;dr Ben Affleck envie le casting de L’Odyssée .

. Il rêve d’assister à une réalisation de Christopher Nolan.

Matt Damon incarne l’un des rôles principaux.

Un casting XXL pour L’Odyssée signée Christopher Nolan

Difficile de ne pas être frappé par la densité du casting rassemblé autour de L’Odyssée, la prochaine adaptation cinématographique du célèbre récit grec réalisée par Christopher Nolan. Des noms comme Matt Damon, Tom Holland, Zendaya et Anne Hathaway figurent en tête d’affiche, tandis qu’autour d’eux gravitent une pléiade de comédiens renommés : citons entre autres Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, ou encore Benny Safdie. Un ensemble si impressionnant que certains acteurs en viennent à jalouser ceux qui ont pu embarquer dans ce voyage mythologique.

L’envie tenace de Ben Affleck face au projet Nolan

Parmi ces voix un brin envieuses, celle de Ben Affleck se démarque. Récemment invité dans l’émission « GOAT Talk » aux côtés de son acolyte sur « The Accountant 2 », Jon Bernthal, il a été interrogé sur le film qu’il aurait aimé intégrer. Sans détour, il cite la nouvelle œuvre de Nolan : « Il y a plein de films où je me dis ‘Mince, j’aurais adoré être dedans’. Mais vraiment, celui-là, c’est L’Odyssée. J’aimerais tellement faire partie du projet ! ». Une confession spontanée qui n’étonnera guère ceux qui connaissent la complicité historique entre lui et Matt Damon. Les deux hommes ont souvent partagé l’écran, mais cette fois-ci, seul Damon figure sur la liste des heureux élus.

Damon et les grands réalisateurs : un privilège assumé ?

Si leur duo évoque pour beaucoup une association indissociable du cinéma américain contemporain, force est de constater que les chemins professionnels des deux amis ont parfois divergé. Dans une interview accordée à GQ, Affleck se confie avec humour : « Si Martin Scorsese m’appelait pour jouer un serveur, j’accepterais sans hésiter. Spielberg fait partie des plus grands architectes du cinéma. Et Chris Nolan… Je pense sérieusement à rendre visite à Matt juste pour observer Nolan travailler. Je ne plaisante même pas. » Derrière le ton léger pointe pourtant un réel respect pour le métier de réalisateur : selon lui, ce sont ces expériences derrière la caméra qui le marquent davantage que ses absences au casting.

L’excitation monte autour du film événement

La perspective d’observer l’un des maîtres du septième art à l’œuvre séduit autant les professionnels que les spectateurs : il suffit d’apprendre que les premières places pour la sortie en salle de « L’Odyssée » — prévue le 17 juillet 2026 — affichent déjà complet un an à l’avance. Pour beaucoup, et notamment pour Affleck, assister au tournage serait presque aussi précieux qu’un rôle à l’écran.

La légende continue de s’écrire autour du prochain défi cinématographique de Nolan, attisant autant la curiosité des fans que celle des stars elles-mêmes.