Ce géant d’Hollywood a failli incarner Jason Bourne avant Matt Damon

Avant que Matt Damon ne s’impose dans le rôle de Jason Bourne, un acteur emblématique de Hollywood avait été envisagé pour incarner l’espion amnésique. Retour sur ce choix de casting méconnu qui aurait pu changer la saga.

Tl;dr Burt Reynolds a dominé Hollywood dans les années 1980 grâce à ses rôles charismatiques dans les comédies d’action rurales, mais ses tentatives de renouvellement n’ont pas convaincu le public.

Il a décliné le rôle-titre de The Bourne Identity, manquant une opportunité de relancer sa carrière dans le thriller d’espionnage.

Le duo Burt Reynolds–Jack Clayton n’a jamais vu le jour, et si Burt Reynolds a retrouvé un succès critique tardif avec Boogie Nights, il n’a jamais retrouvé sa gloire populaire initiale.

L’apogée puis le déclin d’une star hollywoodienne

Au début des années 1980, Burt Reynolds régnait sur Hollywood. Connu pour ses rôles de hors-la-loi charismatiques dans des films comme Deliverance, The Longest Yard ou encore le culte Smokey and the Bandit, il s’imposait en maître des comédies d’action rurales américaines. Mais avec l’usure du temps et la lassitude de camper sans cesse des personnages similaires, il ressentit le besoin de renouveler son image, tentant sa chance dans des registres variés – du voleur raffiné (Rough Cut) au shérif chanteur (The Best Little Whorehouse in Texas). Pourtant, ces essais n’ont guère convaincu le public, laissant l’acteur face à une traversée du désert.

L’opportunité manquée

À cette période charnière, une proposition aurait pu bouleverser la trajectoire de Burt Reynolds : incarner le rôle-titre dans l’adaptation cinématographique du best-seller de Robert Ludlum, The Bourne Identity. Dans un contexte où la guerre froide battait encore son plein et où James Bond attirait les foules, se glisser dans la peau d’un agent de la CIA amnésique semblait taillé pour relancer une carrière en berne. Hélas, Reynolds déclina l’offre – un choix qui intrigue encore aujourd’hui, tant les thrillers d’espionnage dominaient alors les écrans.

Un duo explosif jamais concrétisé

Le film aurait été dirigé par l’exigeant réalisateur britannique Jack Clayton, auréolé par les succès critiques de ses premières œuvres (Room at the Top, The Innocents). Cependant, Jack Clayton était réputé pour sa perfectionnisme à outrance, quitte à complexifier ses collaborations. Son implication dans ce projet audacieux n’augurait rien de simple : réunir deux personnalités aux caractères bien trempés promettait un tournage orageux, voire chaotique. Certains observateurs anticipaient déjà une possible catastrophe industrielle.

En définitive, ce duo explosif n’a jamais vu le jour. Ironie du sort, l’histoire donnera raison au potentiel commercial du roman original : plusieurs décennies plus tard, Universal Pictures triomphera avec la saga incarnée par Matt Damon. Quant à Burt Reynolds, il connaîtra un retour critique tardif grâce à son rôle marquant dans Boogie Nights, sans jamais toutefois retrouver la flamme populaire de ses jeunes années.

Burt Reynolds : entre regrets et éclats passés

Finalement, on retiendra que peu d’acteurs ont su dominer Hollywood avec autant de panache que Burt Reynolds en son temps. Mais si les choix déterminent souvent les légendes, celui-ci restera comme une bifurcation manquée vers un destin peut-être tout autre pour l’enfant terrible du cinéma américain.