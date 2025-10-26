Le film avorté sur Kylo Ren a été le projet Star Wars le plus avancé jamais abandonné

Le projet de film consacré à Kylo Ren dans l’univers Star Wars a atteint un stade de développement plus avancé que toutes les autres propositions finalement abandonnées par la franchise, révélant l’intérêt particulier suscité par ce personnage complexe.

Tl;dr Disney a refusé un film Star Wars au script validé.

« The Hunt for Ben Solo » réunissait Driver et Soderbergh.

Lucasfilm était enthousiaste, mais Disney a tout stoppé.

Un projet ambitieux brusquement écarté

L’univers Star Wars, propriété de Disney depuis plus d’une décennie, regorge de succès mais aussi d’occasions manquées. Récemment, les fans ont découvert qu’un projet très avancé, intitulé « The Hunt for Ben Solo », avait été brutalement rejeté par la firme aux grandes oreilles. Imaginée pour réunir l’acteur Adam Driver, star incontestée de la postlogie grâce à son rôle de Ben Solo/Kylo Ren, et le cinéaste oscarisé Steven Soderbergh, cette aventure semblait pourtant cocher toutes les cases.

Un feu vert… puis une volte-face incompréhensible

Le scénario finalisé de ce spin-off avait reçu le feu vert de Lucasfilm. L’équipe créative — incluant des piliers comme Kathleen Kennedy, Dave Filoni, ou encore Carrie Beck — s’était pleinement investie, validant chaque étape du développement. Pour la première fois dans l’histoire récente du studio, selon les confidences de Soderbergh sur Bluesky, un script prêt à tourner fut finalement rejeté par la direction de Disney. Un détail notable : le scénariste Scott Z. Burns, également impliqué, aurait perçu un cachet record pour l’écriture chez Lucasfilm.

L’argumentation fragile de Disney et une politique incertaine

Pourquoi un tel revirement ? À ce jour, seuls quelques éléments ont filtré. Selon Adam Driver lui-même, « ils ne voyaient pas comment Ben Solo pouvait être vivant » après les événements tragiques de la dernière trilogie. Pourtant, dans une galaxie où résurrections et rebondissements sont monnaie courante, cette justification semble bien mince. De nombreux blockbusters se sont déjà permis ce genre de pirouettes scénaristiques sans que cela choque.

Pénurie d’idées ou frilosité stratégique ?

Si l’on considère les difficultés rencontrées par Lucasfilm pour faire avancer d’autres projets comme le très attendu « New Jedi Order », dont le scénario change régulièrement de mains sans aboutir à une date précise, la décision surprend d’autant plus. Depuis l’accueil mitigé réservé à « The Rise of Skywalker », Disney ralentit la cadence des sorties Star Wars au cinéma, laissant planer un sentiment d’attente frustrée chez les spectateurs.

Difficile de ne pas se demander si un film centré sur Ben Solo — personnage phare porté par Driver et adoré des fans — n’aurait pas ravivé l’intérêt autour de la saga. Avec Soderbergh à la réalisation et une équipe motivée derrière le projet, « The Hunt for Ben Solo » reste donc une occasion manquée… à moins que la mobilisation des admirateurs n’incite Disney à revoir sa copie dans un futur proche.