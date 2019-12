Le drone V-Coptr Falcon dispose d’une autonomie de vol de 50 minutes

Les drones qui existent aujourd'hui sur le marché sont de très impressionnantes petites bêtes. Malheureusement, elles sont encore assez limitées en ce qui concerne leur autonomie en vol. Voici un modèle qui pourrait plaire à celles et ceux qui ont besoin de plus.

Les drones actuels disposent de nombreuses fonctionnalités très intéressantes, et certaines très marrantes. Le problème, sur la majorité des appareils du marché, c’est qu’ils sont incapables de rester en vol très longtemps. Par exemple, une récente étude sur les drones disponibles a montré que la plus longue autonomie en vol était d’environ 30 minutes. Voici pourtant un modèle qui promet de rester bien plus longtemps dans les airs, avec une autonomie annoncée de 50 minutes.

Le V-Coptr Falcon, un drone qui offre 50 minutes d’autonomie en vol

Si vous estimez que 30 minutes n’est pas suffisant pour vous, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Zero Zero Robotics vient de dévoiler sa nouvelle création, le V-Coptr Falcon. Selon la marque, l’appareil dispose d’une autonomie en vol de 50 minutes, ce qui est sensiblement plus grand que ce que proposent les modèles de drones existant actuellement. Et c’est bien là le nerf de la guerre. Davantage de temps de vol permettra de réaliser des vidéos plus longues, de faire des sorties plus loin, etc.

Parfait pour de longues sorties et de longues prises de vue

Cette grand autonomie est due en grande partie à ses deux moteurs, disposés sur chacun de ses bras. Le drone est un bi-coptère en forme de V qui est équipé d’une caméra 4K stabilisée 3 axes et qui dispose de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme l’évitement d’obstacles. La distance maximale de transmission est de 7 km, ce qui permet de le gérer depuis relativement loin. D’où l’avantage de disposer d’une autonomie de 50 minutes. De quoi l’envoyer loin et le faire revenir sans trop avoir à se soucier de la batterie. Zero Zero Robotics devrait lancer officiellement son V-Coptr Falcon en Février 2020. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez d’ores-et-déjà déposer un acompte de 100$ pour réserver le vôtre. Il vous faudra ensuite vous acquitter des 599$ restants une fois l’appareil disponible.