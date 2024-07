Le DOJ accuse TikTok d’avoir recueilli les opinions des utilisateurs sur des sujets sensibles

Le ministère de la Justice a sollicité au tribunal de rejeter la requête de TikTok pour échapper à la loi qui l'obligerait à se vendre ou serait interdite.

TL;DR Le Département de la Justice américain conteste la requête de TikTok d’annuler la loi l’interdisant, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

ByteDance, la société mère de TikTok, est obligée de vendre l’application ou elle sera interdite aux États-Unis.

TikTok nie les accusations et qualifie les tentatives de l’interdire de « non constitutionnelles ».

TikTok face à la justice américaine

En invoquant des inquiétudes de sécurité nationale, le Département de Justice américain a fait appel à un tribunal fédéral le vendredi dernier pour rejeter la demande de TikTok visant à annuler une loi qui pourrait l’interdire. Cette mise en cause est le fruit de diverses accusations portées à l’encontre de ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok.

La loi qui fait débat

En mai dernier, TikTok a déposé une requête pour contester la loi réclamant maintenant à ByteDance de se dessaisir de l’application, sous peine d’interdiction aux États-Unis. Cette loi controversée a été officiellement promulguée par le président Biden en avril.

Accusations et réfutations

Selon l’un des documents déposés par le Département de Justice devant la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit de DC, TikTok aurait permis à ByteDance et à ses employés aux États-Unis et en Chine de collecter en masse des informations sur les utilisateurs en fonction de leur contenu ou expressions. Des sujets sensibles comme la régulation des armes, l’avortement, et la religion auraient été particulièrement visés.

Le Département de Justice affirme également que TikTok pourrait être utilisé pour manipuler le contenu destiné aux utilisateurs américains et que leurs informations sensibles pourraient être stockées sur des serveurs en Chine.

TikTok a réitéré son rejet de ces accusations en affirmant que ces efforts pour l’interdire sont « inconstitutionnels ». Dans une déclaration récente en réponse au dépôt de la demande du Département de Justice, TikTok a déclaré : « Rien dans ce résumé ne change le fait que la Constitution est de notre côté. »