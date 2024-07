Pourquoi TikTok est-il fasciné par cette nouvelle fonctionnalité d’iPadOS 18 ?

Apple dévoile "Math Notes", une innovation très intéressante pour ses systèmes d'exploitation mobiles.

Une nouvelle ère de calculs intuitifs

Inventeur incessant, Apple a encore une fois ajouté une nouvelle dimension à ses systèmes opérationnels. Lors de l’événement annuel WWDC 2024, la firme de Cupertino a révélé les mises à jour d’iOS, iPadOS et macOS. Parmi elles, une fonctionnalité particulièrement captivante : « Math Notes ».

Math Notes : Au Service des professionnels et des étudiants

Cette dernière, bien que discrète, n’est pas passée inaperçue. Ses capacités distinctives en matière de calcul vont bien au-delà d’une simple application de calculatrice. Math Notes propose une approche intuitive qui devrait ravir étudiants, ingénieurs, mathématiciens et autres professionnels aux prises avec des formules complexes.

La fonctionnalité permet en effet de calculer et de résoudre des équations juste en les écrivant sur l’écran. Ainsi, plutôt qu’une saisie manuelle des données, on pourra simplement noter les valeurs et symboles requis, le tout dans une colonne, pour obtenir instantanément le résultat. Math Notes gère également des équations avancées d’algèbre et de trigonométrie, ainsi que des graphiques et diagrammes.

Loin d’être un simple gadget, cette nouveauté se pose comme un puissant outil de calcul numérique. Il sera intégré dans les prochaines moutures iOS 18 et iPadOS 18, qui sont pour le moment en version bêta. Les possesseurs d’iPad ou iPhone souhaitant bénéficier de cette fonctionnalité en avant-première peuvent dès à présent s’inscrire au programme de bêta d’iOS 18 ou iPadOS 18.

Compatibilité des appareils

Contrainte importante néanmoins : seuls les appareils compatibles avec ces nouvelles versions pourront profiter de Math Notes. Parmi ceux non pris en charge figurent : l’iPad de 6ᵉ génération, l’iPad Mini 4, l’iPad Air 2, l’iPad Pro de 2ᵉ génération et l’iPhone X, en somme, tous les modèles sortis avant avril 2018. Pour eux, une mise à jour est nécessaire pour pouvoir expérimenter Math Notes.