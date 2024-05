Le DOJ accuse deux Chinois dans une arnaque crypto de 73M$

Le ministère de la Justice des États-Unis a arrêté deux ressortissants chinois impliqués dans un trafic de blanchiment d'argent s'élevant à 73 millions de dollars. Quelle sera la prochaine étape de cette affaire judiciaire ?

Tl;dr Deux hommes, Daren Li et Yicheng Zhang, sont accusés d’avoir orchestré un réseau de blanchiment d’argent.

Leur méthode consistait à convaincre des personnes d’investir dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Après avoir reçu les fonds, ils ont ouvert de nombreux comptes bancaires pour blanchir l’argent.

Ils font face à six chefs d’accusation et risquent une peine maximale de 20 ans.

Arrestation pour blanchiment de millions

Daren Li et Yicheng Zhang sont sous les verrous. Les deux hommes, l’un ayant une double nationalité, chinoise et Saint-Christophe-et-Niévès, et l’autre de nationalité chinoise résidant en Californie, sont accusés d’avoir orchestré un véritable réseau de blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies. Ils ont ainsi blanchi des millions de dollars via l’escroquerie dite “du boucher de porc”.

Une escroquerie bien rodée

Dans ce type d’arnaque bien huilée, les escrocs gagnent d’abord la confiance de leur future victime. Ils les persuadent ensuite de réaliser des investissements conséquents dans des projets fictifs. Une fois l’argent versé par la victime, les fraudeurs disparaissent avec la somme, d’où l’expression “boucherie de porc”.

Le blanchiment

Les deux suspects ont mis en place un système habile : “l’ouverture de multiples comptes bancaires américains sous le couvert de dizaines de sociétés écran”, comme le note le communiqué de presse. Les victimes étaient ensuite amenées à transférer des millions dans ces comptes, dont les activités étaient étroitement surveillées par Li et Zhang. Les fonds étaient par la suite redirigés vers différents comptes bancaires nationaux et internationaux.

La conversion en stablecoin USDT a joué un rôle central dans leur stratégie : “Un portefeuille de cryptomonnaie lié à la fraude a reçu plus de 341 millions de dollars en actifs virtuels”, selon le DOJ.

La justice à leurs trousses

Interpellé le 12 avril à l’aéroport d’Atlanta, Li a vite été suivi par Zhang, arrêté à Los Angeles le 16 mai. Le duo fait face à six chefs d’accusation de blanchiment d’argent international et conspiration de blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 20 ans pour chaque chef d’accusation.

Secouant le monde des cryptomonnaies, l’escroquerie du “boucher de porc” aurait, selon les estimations récentes, généré plus de 75 milliards de dollars de pertes pour les victimes à travers le monde.