Le destin de Paul Atreides dans les livres Dune

Tl;dr Le premier livre de la série « Dune » de Frank Herbert est un récit complexe et influent.

La suite de l’histoire met en évidence une vision critique des figures messianiques et des leaders populistes.

Le personnage principal, Paul Atreides, connaît une montée et une chute significatives tout au long de la série.

Une plongée dans l’univers de Dune

Frank Herbert a créé, avec « Dune« , l’une des œuvres de science-fiction les plus éminentes et influentes de tous les temps. Ce roman a inspiré de nombreuses œuvres, allant de « Nausicaä de la vallée du vent » de Hayao Miyazaki à « Star Wars », et bien d’autres encore.

La série de livres « Dune » regorge d’idées fascinantes, bizarres et influentes. Le premier livre, en particulier, est une leçon magistrale de narration. Il raconte une histoire simple qui contient néanmoins une richesse de traditions et de structures du monde. On y ressent la présence d’une histoire, de la politique, des personnages et des intrigues qui se déroulent indépendamment de l’histoire principale.

Le parcours de Paul Atreides

L’histoire de Paul Atreides peut sembler simple au premier abord : un conte initiatique sur un adolescent qui découvre sa destinée et devient un leader. Pourtant, Herbert avait une autre idée en tête. L’auteur a utilisé les suites pour insister sur le fait que « Dune » est un conte de mise en garde contre les figures messianiques et les leaders populistes.

En effet, « Dune Messiah » est le grand contre-argument de Herbert à lui-même et au premier livre : une correction pour les fans qui ont mal compris son message et ont fait de Paul un héros idéal. L’histoire se déroule 12 ans après le règne de Paul, après que son jihad a déjà apporté la mort à des milliards, éteint des maisons nobles et stérilisé des planètes entières.

La chute de l’empereur Paul Muad’Dib

Paul règne principalement en s’appuyant sur ses capacités de prescience, qui lui montrent également l’inévitabilité des complots contre lui. Après une attaque des Tleilaxu, une bombe explose à Arrakeen qui aveugle Paul, bien qu’il continue à voir grâce à ses visions de l’avenir.

Suivant la tradition des Fremen, le Paul aveugle laisse sa sœur Alia en charge de l’Imperium et s’aventure dans le désert profond pour offrir sa vie à Shai-Hulud, évitant ainsi l’avenir qu’il avait vu et dont il avait peur.

Mort et héritage de Paul Atreides

Le prédicateur passe la majeure partie de « Children of Dune » à dénoncer les Fremen pour avoir perdu leur chemin, contre Alia et son gouvernement, et contre l’héritage de Muad’Dib pour avoir sorti les Fremen de leurs traditions et les avoir forcés à faire partie de la politique de l’Univers Connu.

En fin de compte, Leto II trouve le Prédicateur et apprend qu’il est en réalité son père Paul. Les deux discutent de la Voie Dorée, Paul regrettant que son fils renonce à son humanité pour accomplir ce qu’il n’a pas pu.

Ainsi se termine l’histoire de Paul Muad’Dib Atreides, un homme qui a profité de superstitions anciennes et de propagande religieuse pour accéder au pouvoir et qui a été vénéré par des millions de personnes en tant que messie.