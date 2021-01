Le dessin animé Soul de Pixar est tellement populaire qu’il fait mieux que The Office

Disney compte aujourd'hui sous son giron un grand nombre de studios prestigieux. Cela représente un énorme catalogue, et encore bien d'autres à venir. Avec des chiffres impressionnants.

Il ne faisait pas grand doute que le film Soul de Pixar trouverait son public en débarquant directement sur Disney+ dans de nombreux pays. Et les chiffres donnent aujourd’hui clairement raison à cette stratégie. En effet, Deadline rapporte que le film trône à la première place des contenus en streaming les plus regardés selon Nielsen entre le 21 décembre et le 27 décembre 2020. Au total, pas moins de 1,669 milliards de minutes de visionnage. C’est mieux de que la série culte The Office (1,435 milliards de minutes), ce qui est vraiment impressionnant quand on sait que la série TV a régulièrement dominé les audiences 2020 et qu’elle n’avait plus que quelques jours à vivre sur Netflix avant d’atterrir sur Peacock.

Soul fait un carton d’audience sur Disney+

L’autre grosse production streaming de Disney, la série The Mandalorian, ne se place qu’à la cinquième place, avec “seulement” 1 milliard de minutes de visionnage pour sa deuxième saison. Netflix s’offre les troisième et quatrième place avec la série déjà culte La Chronique des Bridgerton et le film Minuit dans l’univers (1,1 milliard de minutes) de et avec George Clooney.

Et fait mieux que The Office sur Netflix

Difficile de savoir comment s’en tire Wonder Woman 1984 sur HBO Max avec sa sortie le jour de Noël dans la mesure où WarnerMedia n’a pas communiqué ses chiffres, et ne révèlera pas les chiffres de ses abonnés avant la divulgation de ses résultats financiers dans le courant de la semaine prochaine. Cela étant dit, le succès semble avoir été au rendez-vous puisque la Warner a accéléré le projet de suite.

Toujours est-il que Soul avait un certain nombre d’avantages dans sa besace. C’est un film pour les enfants – et qui parle aussi beaucoup aux adultes – qui a de plus été lancé durant les fêtes de fin d’année, alors que tout le monde était coincé chez soi. Et contrairement à Mulan, il n’y avait pas à payer de supplément pour pouvoir le voir. Autrement dit, un énorme public potentiel que Disney pourrait ne pas retrouver de sitôt.

Mais c’est tout de même une victoire importante pour Disney. Cela montre que les gros blockbusters du géant peuvent attirer une énorme audience via Disney+. C’est un aspect absolument vital pour le géant des media qui opère une réelle transition vers le streaming. Cela représente aussi un plus très important à un moment où Disney+ compte assez peu d’exclusivités intéressantes, avec WandaVision qui arrive seulement maintenant. La question maintenant est de savoir si les nouveaux abonnés qui se sont laissés convaincre pour Soul resteront clients de la plate-forme. À suivre !