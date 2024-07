Le dernier produit de DJI permet de piloter les caméras et de visionner les vidéos à distance

Le DJI SDR Transmission à 549 $ fonctionne jusqu'à 3 km, même en présence d'obstacles.

TL;DR DJI introduit un nouveau dispositif de transmission vidéo, le DJI SDR Transmission.

Le système permet de contrôler à distance des caméras et gimbals et de visualiser des vidéos à une distance de près de 3 km.

Le DJI SDR Transmission est disponible aux États-Unis, en Europe et ailleurs, à partir de 309 dollars.

DJI innove avec le SDR Transmission

Le fabricant de drones DJI vient de dévoiler un nouveau dispositif, le DJI SDR Transmission, spécialement conçu à l’attention des créateurs vidéo. Cette technologie leur permettra de piloter leurs caméras et gimbals ainsi que de visualiser leurs vidéos jusqu’à près de 3 km de distance.

Un dispositif adapté aux environnements complexes

DJI SDR Transmission, où « SDR » signifie « radio définie par logiciel », a été pensé pour une utilisation dans des environnements complexes. Le système comprend un émetteur et un récepteur, vendus séparément ou en combo, le tout destiné aux petites et moyennes équipages de tournage. Des supports pour téléphone et tablette, ainsi qu’un câble de liaison RX-téléphone sont également disponibles à l’achat.

Performances et flexibilité

Les vidéastes pourront ainsi profiter d’un flux en direct en 1080p/60 fps avec une latence aussi basse que 35 millisecondes depuis des moniteurs qui peuvent être des systèmes dédiés Atomos, des iPhone ou des tablettes. Le système procède par transmission vidéo jusqu’à une distance de trois kilomètres et assure une stabilité en milieux encombrés grâce à ses « capacités de pénétration supérieures », selon DJI.

Ce dispositif peut diffuser simultanément trois signaux SDR et deux signaux Wi-Fi. En mode diffusion, il peut connecter un nombre illimité de récepteurs pour plusieurs utilisateurs. Par ailleurs, ce système offre des options de connexion très diverses, à savoir une liaison SDI/HDMI vers les moniteurs et USB-C ou Wi-Fi pour les smartphones et tablettes.

Des fonctionnalités à la hauteur du progrès

Outre les capacités de surveillance, ce système permet également de contrôler à distance les caméras et les gimbals. Cela se traduit par des fonctionnalités telles que le joystick virtuel, ainsi que des fonctions proposées par DJI comme Force Mobile qui vous permet de contrôler un gimbal en inclinant et en pivotant votre smartphone.

Disponibilité et prix

Le système de transmission DJI SDR est déjà disponible à la vente aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Les prix sont fixés à 549 dollars pour le combo, ou 309 dollars pour l’émetteur ou le récepteur vendus séparément. Les supports pour téléphone et tablette coûtent 49 dollars chacun, tandis que le câble de connexion RX-téléphone est vendu à 10 dollars.