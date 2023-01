Le Département de l’Agriculture Américaine autorise le tout premier vaccin pour les abeilles

Les États-Unis autorisent un vaccin pour protéger les abeilles d'une maladie qui fait des ravages, la loque américaine.

L’abeille connait des temps très difficiles. Entre le changement climatique, la destruction de son habitat, les pesticides et les maladies, l’un des pollinisateurs les plus importants de notre planète a vu son nombre décroître radicalement ces dernières années. Et c’est une très mauvaise chose pour l’Homme. Aux États-Unis, les abeilles sont essentielles pour environ un tiers des fruits et produits que les Américains consomment. Mais il y a aujourd’hui une solution à l’un des problèmes.

Les États-Unis autorisent un vaccin pour protéger les abeilles

Cette semaine, pour la première fois, le Département de l’Agriculture Américain a donné son accord, sous condition, pour un vaccin pour ces insectes. La société de biotech du nom de Dalan Animal Health a récemment développé un vaccin prophylactique pour protéger les abeilles de la loque américaine, une maladie du couvain d’abeilles hautement contagieuse. Le vaccin contient des larves mortes de Paenibacillus, la bactérie qui cause la maladie.

L’administration du vaccin en lui-même est assez simple puisqu’il suffit de le mélanger à la nourriture des ouvrières. Le vaccin trouve alors son chemin jusque dans la “gelée royale” que ces dernière donnent à manger à leur reine. Sa progéniture se retrouve alors immunisée contre la bactérie.

Le traitement est une avancée majeure pour plusieurs raisons. Comme The New York Times l’explique, les scientifiques pensaient jusqu’à présent qu’il était impossible pour les insectes d’être immunisés aux maladies parce que ceux-ci ne produisent pas d’anticorps comme l’être humain ou les animaux. Cependant, après avoir identifié la protéine qui déclenche la réponse immunitaire chez les abeilles, les chercheurs ont réalisé qu’ils pouvaient protéger une ruche complète via une seule reine. Le vaccin est aussi un traitement bien plus humain pour la loque américaine. La maladie peut facilement décimer des colonies de 60 000 abeilles et ne laissent souvent qu’une seule option aux apiculteurs : brûler les ruches infectées pour sauver ce qui peut encore l’être.

La Dr. Annette Kleiser, PDG de Dalan, déclarait à The Times que l’entreprise espère pouvoir utiliser le vaccin et, plus généralement, la méthode pour d’autres traitements visant à protéger les abeilles. “Les abeilles sont élevées comme d’autres animaux et devraient avoir droit aux mêmes outils modernes de protection que nous avons aujourd’hui pour nos poulets, nos chats, nos chiens, etc.”, expliquait-elle. “Nous espérons vraiment pouvoir changer l’industrie.”