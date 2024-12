Le créateur de The Boys promet une dernière saison qui « dépassera toutes les attentes » des fans

Le créateur de la série The Boys promet une dernière saison époustouflante qui surpassera toutes les attentes des fans.

Après quatre saisons couronnées de succès, la série satirique de super-héros d’Amazon, The Boys, s’apprête à entrer en production pour sa cinquième et dernière saison. Eric Kripke, le showrunner de la série, fait part de ses émotions contrastées, entre excitation et anxiété, face à la tâche de clôturer cette saga.

Une fin libératrice

Selon Kripke, connaître le point d’arrivée de l’histoire a offert une véritable liberté à l’équipe créative. « C’est un véritable cadeau pour un cinéaste de savoir quand son histoire prend fin, parce que vous savez quand il est temps de tout chambouler et de changer complètement l’univers de la série », a-t-il déclaré lors d’une interview avec EW.

Une transformation majeure

La fin de la saison 4, diffusée le 18 juillet dernier, a délibérément préparé le terrain pour la dernière saison. Le personnage de Homelander (interprété par Antony Starr) a réussi à transformer l’Amérique en son propre royaume. « Au lieu d’avoir un méchant qui parle d’une chose qu’il va faire, puis que nos héros empêchent de se réaliser, c’est tellement plus amusant qu’il l’ait vraiment fait », explique Kripke.

Des défis de taille

Malgré l’excitation, Kripke se montre également préoccupé par la difficulté de créer une fin parfaite pour la série. « Il est très difficile d’atterrir ce genre d’avion, et encore plus quand il s’agit d’en faire atterrir huit différents », a-t-il confié lors d’une interview candide avec Collider.

La dernière saison s’appuiera sur les développements majeurs des personnages dans la saison 4, notamment Hughie (Jack Quaid) qui apprend ce que signifie être humain, et Butcher (Karl Urban) qui s’engage pleinement dans sa nature monstrueuse.

La franchise continue de croître

Alors que The Boys se termine, la franchise continue de se développer. Gen V, la série dérivée se déroulant dans un collège, a été renouvelée pour une deuxième saison, et une nouvelle série préquelle, Vought Rising, avec Jensen Ackles et Aya Cash, a été annoncée cet été.

Kripke a exprimé son enthousiasme pour le cadre historique de la préquelle, notant que « personne n’a vraiment fait une série de super-héros historique qui traite de l’histoire des États-Unis, avec Joseph McCarthy et Judy Garland et Ronald Reagan et Hoover. »

Enfin, Kripke insiste sur le fait que chaque série dérivée doit pouvoir se tenir par elle-même. « La qualité est pour moi la chose la plus importante, chaque série doit être agréable à regarder en elle-même. Elle n’a pas besoin des autres pour exister. » conclut-il.