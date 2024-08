The Boys : le retour risqué de Soldier Boy dans la saison 5

Incarné par l'acteur américain Jensen Ackles, Soldier Boy est un ancien super-héros légendaire dans la série The Boys, symbole de l'Amérique des années 1940. Son retour révèle des aspects sombres de son passé, faisant de lui une figure complexe et dangereuse dans cet univers.

Tl;dr Jensen Ackles revient en tant que Soldier Boy pour la cinquième saison de The Boys.

Son retour pourrait nuire l’intrigue principale entre Homelander et Butcher.

Des histoires parallèles importantes devraient être résolues dans la saison 5 de The Boys.

Soldier Boy jouera également un rôle central dans le préquel Vought Rising.

Un grand pari sur l’histoire de Soldier Boy

Dans la cinquième et dernière saison de The Boys, nous retrouvons Jensen Ackles qui reprend son rôle de Soldier Boy. Malgré une apparition relativement brève dans la troisième saison, Soldier Boy a su marquer les esprits. Cependant, son retour pourrait menacer l’équilibre de la série.

Un antagoniste qui bouleverse les enjeux

En effet, Eric Kripke, le créateur de la série diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, a confirmé que Soldier Boy, animé par un désir de vengeance envers Billy Butcher, reviendra pour la dernière saison. Si cette nouvelle est enthousiasmante pour les fans, elle soulève néanmoins une question cruciale : la réintroduction de ce personnage emblématique risque-t-elle de détourner l’attention de l’intrigue principale ?

Des intrigues secondaires à résoudre

Au-delà du duel entre Homelander et Butcher, plusieurs histoires parallèles importantes nécessitent une conclusion satisfaisante. Chaque membre de l’équipe a ses propres défis à relever : le retour de Hughie à sa mère, la bataille d’Annie contre Firecracker, l’amour naissant entre Frenchie et Kimiko. Sans oublier Mother’s Milk qui mérite une conclusion avec sa famille, et Ashley qui doit encore apprivoiser ses nouveaux pouvoirs.

Un rôle redondant pour Soldier Boy ?

Si Soldier Boy a une place importante dans la série, son rôle dans cette ultime saison peut sembler redondant. En effet, le personnage est également annoncé comme l’un des protagonistes du préquel Vought Rising. Cette double présence pourrait être perçue comme excessive, d’autant plus que la série a déjà prouvé sa capacité à gérer un grand nombre de personnages.