Le créateur de « Fruit Ninja » et « Jetpack Joyride » revient avec un roguelike aux accents Lovecraftiens

Dans le jeu "Feed the Deep", votre mission est de nourrir une créature horrifique qui vit au plus profond de l'océan.

Le concepteur de jeux vidéo australien Luke Muscat, célèbre pour ses créations Fruit Ninja et Jetpack Joyride au sein du studio Halfbrick, nous surprend une fois de plus avec son dernier opus. Contrairement à ses précédents projets, il s’agit cette fois-ci d’une réalisation entièrement individuelle, marque d’un nouveau tournant dans sa carrière.

Feed the Deep nous plonge, jamais mieux dit, dans un univers sous-marin inspiré par l’univers de Lovecraft. Le joueur y incarne un plongeur ayant pour mission d’apaiser une » créature abyssale « pour préserver des cités flottantes, érigées naïvement par les humains à la surface de l’océan.

It's official! My first solo project since quitting my job is launching later this year. I designed Fruit Ninja & Jetpack Joyride, but solo dev is new to me.

Feed the Deep is a lovecraftian deep sea roguelike. Feed the eldritch horrors that dwell below, before they feed on you. pic.twitter.com/uUPSuUQSR2

— Luke Muscat is making Feed the Deep 🤿 (@pgmuscat) July 11, 2024