Le chatbot Grok de xAI sera disponible uniquement aux abonnés X Premium+

Le chatbot Grok de xAI sera disponible uniquement abonnés X Premium+. Une annonce qui coïncide avec la conférence développeurs d'OpenAI.

L’intelligence artificielle est dans toutes les têtes de l’industrie, dans tous les domaines. Il faut dire que le potentiel de l’IA générative est vraiment intéressant, notamment sur les plateformes sociales, bien évidemment. Les géants de la tech sont déjà bien présents sur ce marché et Elon Musk n’aurait manqué ce train pour rien au monde. Il a donc créé tout récemment une entreprise dédiée, xAI. Et annonçait dans la foulée l’introduction de son propre grand modèle de langage. Cela se traduira très bientôt, notamment, par un chatbot pour les utilisateurs de X.

xAI a décidé de proposer son chatbot aux abonnés de X Premium+, l’offre actuellement la plus onéreuse, à 16 $ par mois, dès que ce dernier sera sorti de bêta. Le système, baptisé Grok, se veut être un concurrent direct à ChatGPT de OpenAI. Son déploiement a même commencé ce week-end auprès de certains utilisateurs triés sur le volet.

Elon Musk a partagé quelques captures d’écran de cette IA conversationnelle sur X et confirmé que ses réponses seront malheureusement teintées de l’humour souvent douteux du multimilliardaire américain. Le PDG a aussi, encore, vanté les capacités de son système par rapport à la concurrence, tweetant que “Grok a un accès en temps réel aux informations via la plateforme X, ce qui est un avantage majeur par rapport aux autres modèles.” Pour l’heure, nul ne sait quand le grand public pourra profiter de ce chatbot, autrement dit quand il sortira de bêta, mais Elon Musk a déclaré qu’il “sera disponible pour tous les abonnés X Premium+” dès que ce sera le cas.

As soon as it’s out of early beta, xAI’s Grok system will be available to all X Premium+ subscribers

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023