Le casque Meta Quest 3 avec des caméras couleur pour un mode pass-through plus réaliste ? Le journaliste Mark Gurman dévoile de nombreux détails.

Le casque de réalité virtuelle (VR) Meta Quest 3 n’arrivera pas avant plusieurs mois. Ceci étant dit, aujourd’hui, nous avons une meilleure idée de ce que l’appareil devrait proposer grâce à Mark Gurman de Bloomberg, qui explique avoir pu mettre la main sur un prototype pour mieux comprendre le positionnement de ce Quest 3 par rapport au très attendu casque de réalité mixte (XR) d’Apple. Mark Gurman explique que le prototype, nom de code Eureka, “semble bien plus léger et plus fin” que son prédécesseur. Il explique que le système de fixation “a l’air plus solide”, aussi, avec l’utilisation de tissus sur les côtés et non plus de plastique.

Le casque Meta Quest 3 avec des caméras couleur pour un mode pass-through plus réaliste ?

L’avant de l’appareil proposerait aussi un nouveau design, avec des capteurs améliorés. Trois “zones de capteurs verticaux de forme allongée” abrite deux caméras couleur pour la vidéo pass-through, deux caméras standard et un capteur de profondeur. Comme Mark Gurman le précise, c’est une amélioration plus que significative par rapport au Quest 2, lequel n’a ni pass-through couleur ni capteur de profondeur. La présence du premier signifie que vous n’aurez plus besoin de définir les murs de votre espace de jeu.

Les caméras de suivi sont localisées sur le bas des côtés à l’avant, et l’on retrouve un bouton pour le volume et un autre pour ajuster la distance pupillaire. Vous pourrez ainsi ajuster la tenue du Quest 3 sans enlever le casque, quelque chose qui n’était pas possible avec le Quest 2.

“La clarté et les écrans VR du Quest 3 semblent similaires à ceux du Quest 2 – malgré une résolution, selon les rumeurs, légèrement plus élevée”, écrit le journaliste américain, tout en précisant que le pass-through pour les applications de réalité mixte et les performances globales sont bien plus intéressants que sur le Quest 2. D’ailleurs, avec l’ajout de deux caméras RGB, le pass-through n’a plus rien à voir sur cette version. “J’ai même pu utiliser mon téléphone avec le casque sur les yeux, quelque chose qui est souvent impossible sur un Quest 2”, ajoute-t-il. En ce qui concerne les performances, le Quest 3 embarquerait une puce Snapdragon XR2, ce qui permet de réduire les temps de lancement des apps et d’offrir un frame rate plus constant dans les jeux.

Le journaliste Mark Gurman dévoile de nombreux détails

Mark Gurman explique aussi que le Quest 3 ne dispose pas de suivi du visage ou des mouvements oculaires, point de rendu fovéaté donc, fonctionnalité que l’on retrouve pourtant dans le Quest Pro. Cela permet au système de prioriser ses ressources sur les zones sur lesquelles vous regardez. Une autre fonction que le Quest 3 ne reprend pas du Quest Pro, les caméras montées sur les manettes, mais Meta travaille à améliorer le tracking des périphériques via d’autres méthodes.

Enfin, le journaliste précise que “Meta ne s’est pas encore arrêté sur le tarif de l’appareil, mais les gens impliqués dans son développement pensent que ce dernier pourrait être plus élevé que celui du Quest 2 (400 $)”, et d’ajouter que l’entreprise pourrait garder le Quest 2 “à un tarif plus bas encore”. Meta n’aurait par ailleurs pas de projet pour un nouveau Quest Pro, pas “avant un certain temps”. La firme de Menlo Park aurait d’ores-et-déjà prévu d’annoncer officiellement ce Quest 3 dans le courant du mois d’octobre, ce qui coïncide avec plusieurs déclarations passées de cadres à qui l’on avait justement demandé une information sur la date de sortie de cette nouvelle génération. À suivre !