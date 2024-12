Le canular de The Big Bang Theory qui a conduit Kaley Cuoco à l’hôpital

L'incident hilarant sur le plateau de la série The Big Bang Theory qui a conduit Kaley Cuoco, l'actrice principale, à un séjour inattendu à l'hôpital.

Quand fiction et réalité se télescopent sur le plateau de « The Big Bang Theory »

Parfois, les aléas de la vie réelle viennent perturber les rouages bien huilés d’une production télévisuelle. C’est précisément ce qui est arrivé sur le tournage de « The Big Bang Theory », alors que les acteurs Kaley Cuoco et Johnny Galecki ont décidé d’orchestrer une plaisanterie qui a viré au drame.

Une blague qui tourne mal

Comme l’explique Jessica Radloff dans son ouvrage « The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series », les deux acteurs avaient planifié une « fausse bagarre » lors d’une scène de l’épisode « The Tangible Affection Proof » de la saison 6. Leur plan : Galecki devait faire semblant de frapper Cuoco, qui devait alors tomber de sa chaise hors champ. Toutefois, le stratagème a tourné au cauchemar lorsque Cuoco s’est relevée avec du sang sur la tête, résultat d’une chute malencontreuse sous la table.

Conséquences d’un accident de tournage

Le sang n’était malheureusement pas du tout factice. Cuoco a dû être conduite chez un chirurgien plastique pour recevoir des points de suture. Le lendemain, des affiches interdisant les blagues et les jeux brusques avaient été placardées sur le plateau. Le tournage a dû être adapté pour masquer la blessure de l’actrice, notamment en modifiant la position de Cuoco lors des scènes et en utilisant ses mèches de cheveux pour couvrir les sutures.

L’ombre d’une blessure à l’écran

Mais cela ne suffisait pas. Le réalisateur Mark Cendrowski souligne qu’il a fallu éviter de filmer Cuoco de face, du fait de l’évidente enflure de son visage. La production a même eu recours à des effets spéciaux en post-production pour atténuer les marques de la blessure. Une situation loin d’être idéale, qui a rendu la création de cet épisode particulièrement complexe.

Ainsi, même si « The Big Bang Theory » est une fiction, l’incident de Kaley Cuoco nous rappelle que le tournage d’une série télévisée n’est pas exempt de risques et de situations imprévues. Une réalité parfois plus étrange que la fiction.