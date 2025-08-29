Le box-office consacre Les Quatre Fantastiques, qui surpasse un célèbre reboot de science-fiction

Le nouveau film Les Quatre Fantastiques vient de réaliser une performance remarquable au box-office, surpassant récemment l’un des reboots de science-fiction les plus acclamés. Ce succès souligne l’engouement du public pour cette nouvelle adaptation cinématographique.

Tl;dr Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas dépasse Star Trek au box-office américain.

dépasse Star Trek au box-office américain. Le film Marvel séduit davantage à l’international que la saga spatiale.

L’avenir des deux franchises suscite curiosité et attente.

La surprise du box-office : Marvel devance Star Trek

Longtemps, le film Star Trek de 2009 avait fait figure d’étalon dans l’univers des blockbusters de science-fiction. À l’époque, le paysage hollywoodien était bien différent : le Marvel Cinematic Universe (MCU) venait tout juste de naître avec les sorties de Iron Man et L’Incroyable Hulk, tandis que Disney n’avait pas encore mis la main sur Lucasfilm. Pourtant, en mai 2009, ce reboot audacieux signé J.J. Abrams avait su combler les attentes d’un public avide d’aventure spatiale, s’imposant comme la référence du genre avec des recettes record sur le sol américain.

Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, un nouvel entrant qui bouscule la hiérarchie

Quelques années plus tard, c’est finalement un outsider inattendu qui vient ravir la vedette à la franchise historique. Porté par Matt Shakman, qui a délaissé un temps le projet enlisé de Star Trek 4, le reboot des célèbres super-héros Marvel s’est hissé tout en haut du podium domestique. Selon les chiffres de Box Office Mojo, Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas atteint désormais 257,9 millions de dollars sur le marché américain, dépassant ainsi d’une courte tête les 257,7 millions engrangés par le film de 2009. Un symbole fort pour une franchise souvent considérée comme maudite au cinéma.

À noter que cette performance n’est pas isolée : déjà, « Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas » avait surclassé « Star Trek Into Darkness » (228,7 millions) et « Star Trek Beyond » (158,8 millions). Même si ces chiffres ne tiennent pas compte de l’inflation, la tendance reste significative.

Duel international et perspectives incertaines pour les deux licences

Cependant, si la lutte est serrée aux États-Unis, l’écart se creuse à l’international. Le reboot Marvel totalise aujourd’hui 491 millions de dollars à travers le monde, là où Star Trek s’était arrêté à 385,6 millions. Il faut dire que la saga créée par Gene Roddenberry — aussi iconique soit-elle — peine à rivaliser globalement avec les mastodontes que sont aujourd’hui Marvel ou Star Wars.

En dépit d’un démarrage très musclé (117,6 millions dès son premier week-end), « Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas » a vu sa fréquentation chuter rapidement (-67% en deuxième semaine), contrairement à la résistance remarquable du Star Trek version Abrams (-43%). L’un capitalise sur sa notoriété immédiate ; l’autre s’inscrit dans la durée grâce au bouche-à-oreille.

Il reste pourtant une interrogation pour les fans comme pour les studios : alors que Disney peine à relancer sa machine avec ses autres blockbusters récents (« Captain America: Brave New World », « Thunderbolts* »), Paramount travaille activement à ranimer la flamme trekkie. Entre ambitions renouvelées et compétition féroce au sommet du box-office mondial, nul doute que ce duel intergalactique est loin d’avoir livré son épilogue.