Le Bon, la Brute et le Truand : la suite de Pour une poignée de dollars et Et pour quelques dollars de plus ?

La trilogie du dollar, également connue sous le nom de trilogie de l’homme sans nom, désigne un ensemble de trois westerns spaghetti réalisés par Sergio Leone, à savoir Pour une poignée de dollars (1964), Et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand (1966).

Tl;dr L’histoire du film Le Bon, la Brute et le Truand n’est pas liée à celles de Pour une poignée de dollars et Et pour quelques dollars de plus.

Le Bon, la Brute et le Truand est souvent considéré comme une suite, mais ce n’est pas le cas.

Les trois films de la trilogie du dollar sont des histoires autonomes.

Ils ont été réunis pour des raisons promotionnelles postérieures à leur réalisation et diffusion.

Une confusion courante

Le film de western spaghetti de 1967, Le Bon, la Brute et le Truand, est souvent considéré comme une suite officielle de Pour une poignée de dollars et Et pour quelques dollars de plus, mais cette appellation sème la confusion. Le Bon, la Brute et le Truand met en vedette Clint Eastwood dans le rôle de l’homme sans nom, un vagabond amoral à la recherche d’un trésor pendant la guerre civile américaine. Il s’associe avec le fourbe Tuco, interprété par Eli Wallach, pour déterrer le trésor, tandis que le redoutable méchant Angel Eyes, joué par Lee Van Cleef, leur colle aux basques.

Une trilogie pas comme les autres

Malgré le fait que Le Bon, la Brute et le Truand soit arrivé après deux films précédents de Sergio Leone et Clint Eastwood avec l’Homme Sans Nom, il ne s’agit pas d’une suite au sens propre du terme. Les histoires vaguement liées mettant en vedette l’Homme Sans Nom ressemblent davantage à des vignettes d’anthologie interconnectées qu’à une trilogie traditionnelle.

Un lien marketing, pas narratif

La trilogie du dollar, ou trilogie de l’homme sans nom, a permis aux spectateurs qui ont apprécié Pour une poignée de dollars de s’enthousiasmer pour Et pour quelques dollars de plus. Cependant, cette stratégie ne s’est pas étendue à l’intrigue du film. Le Bon, la Brute et le Truand est une histoire indépendante, et il est plus fort pour cette qualité.