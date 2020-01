Le ASUS ZenBook Duo est de retour avec un écran plus petit

Les ordinateurs se diversifient beaucoup ces derniers temps, les fabricants tentant de trouver des innovations et fonctionnalités qui changent vraiment la donne. Asus a notamment décidé d'intégrer un second écran dans son ZenBook Duo Pro. Voici un nouveau modèle.

En 2019, ASUS annonçait un ordinateur portable très intéressant, le ASUS ZenBook Duo Pro. Ce qui rendait cette machine particulière tout à fait unique était le fait qu’elle intégrait un écran 4K secondaire juste au-dessus du clavier. Comme une version plus imposante, et plus utile encore, de la Touch Bar d’Apple présente sur certains modèles de MacBook. Aujourd’hui, ASUS met à jour cette gamme en ajoutant un nouveau modèle.

ASUS dévoile son ZenBook Duo, plus petit que le ZenBook Duo Pro

Si vous trouviez que le ZenBook Duo Pro était trop imposant pour vous à cause de son écran 15,6 pouces, sachez que ASUS a profité du CES 2020 pour dévoiler le ZenBook Duo. Exit donc la mention pro, le concept est exactement le même mais l’écran voit sa diagonale diminuer légèrement pour passer à 14 pouces. Une machine un peu plus compacte donc que celle de l’année dernière. Et un peu moins performante aussi, assez logiquement.

et avec des spécifications techniques revues à la baisse

En effet, avec la perte de la mention Pro, ASUS a choisi de diminuer quelque peu la fiche technique. Ainsi, l’écran n’est plus 4K comme sur le modèle Pro, il est simplement Full HD. Et la dalle doit se contenter de LCD contre de l’OLED auparavant. Le processeur sera un modèle de la 10ème génération d’Intel, Comet Lake, mais dans la série U. Des processeurs qui ne sont pas aussi performants que ceux de la série H dans la génération précédente. Il y aura aussi la possibilité d’intégrer un GPU, une GeForce MX250, et la RAM peut atteindre les 16 Go. Pour l’heure, aucune information concernant le tarif de la bête mais avec ses spécifications en-deçà de celles du Pro, la facture devrait être plus abordable et donc sous les 2 500$ demandés pour le Pro. Le ASUS ZenBook Duo devrait être commercialisé avant la fin du trimestre.