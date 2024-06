L’Australie bannit l’utilisation de cartes de crédit et de crypto-monnaies pour les paris en ligne

Pour lutter contre les problèmes de jeu qui perturbent la société, le gouvernement australien interdit l'utilisation des cartes de crédit et des cryptomonnaies pour les paris en ligne. Pensez-vous que cette mesure sera efficace ?

Tl;dr Interdiction de parier en ligne avec des cartes de crédit et des cryptomonnaies en Australie.

L’interdiction ne s’applique pas aux loteries en ligne.

Durcissement des sanctions en cas de non-respect de l’interdiction.

Possible élimination des publicités pour les jeux de hasard.

Une législation pionnière est en train de prendre forme en Australie. Dans un effort ambitieux pour protéger les joueurs les plus vulnérables, le gouvernement australien a interdit l’utilisation de cartes de crédit et des cryptomonnaies comme le Bitcoin pour parier en ligne.

Une loi pour de meilleures pratiques

« Les Australiens ne devraient pas parier avec de l’argent qu’ils n’ont pas », a déclaré la ministre des Communications Michelle Rowland. Cette interdiction s’étend aux cartes de crédit liées aux portefeuilles numériques, instaurant une réglementation pour le pari en ligne comparable à celle des casinos physiques. Cependant, il est important de noter que cette interdiction ne s’applique pas aux loteries en ligne, qui continuent d’accepter les paiements par carte de crédit.

Expansion de la mesure

Kai Cantwell, le PDG de Responsible Wagering Australia, a exhorté le gouvernement à étendre cette interdiction à d’autres formes de jeu actuellement exemptées. “C’est une mesure importante pour protéger les clients”, a-t-il souligné, ajoutant que cela faciliterait pour les individus le contrôle sur leur propre comportement de jeu.

Sanctions et contrôle renforcés

Ce n’est pas sans sanction. Les fournisseurs de services de jeux en ligne ont reçu un préavis de six mois pour se conformer aux nouvelles réglementations. En cas de non-respect, ils risquent des amendes allant jusqu’à 234 750 dollars australiens, soit environ 155 000 dollars américains. De plus, le régulateur des communications s’est vu accorder plus de pouvoir pour faire respecter ces restrictions.

Un futur sans publicité pour les jeux de hasard ?

Le gouvernement australien est actuellement en train de réfléchir à une proposition prévoyant l’élimination des publicités pour les jeux de hasard sur une période de trois ans. C’est l’une des 31 recommandations émises suite à une enquête parlementaire sur les problèmes de jeu à l’échelle nationale.