L'application Rappels d'Apple dispose d'une fonction Kanban cachée. Voici comment en profiter.

Les tableaux Kanban vous permettent de visualiser facilement votre flux de travail. Plutôt qu’une simple liste de tâches, les tâches les plus grosses peuvent être divisées en différentes étapes (en colonnes) et pour passer d’une étape à une autre, vous glissez la tâche sur la colonne suivante. Les tableaux Kanban sont pratiques lorsque vous collaborez sur un projet ou lorsque vous avez des tâches qui nécessitent plus d’une ou deux étapes avant d’être achevées. Jusqu’à récemment, les tableaux Kanban n’étaient réservés qu’aux applications dédiées (Trello étant l’un des exemples les plus populaires). Ils arrivent aujourd’hui dans des apps plus grand public, Todoist ou même Google Tasks. Ils sont aussi disponibles, de manière plus surprenante, dans l’app Rappels d’Apple, sur iPhone, iPad et Mac.

Apple Rappels prend une approche simplifiée du Kanban, comme souvent avec un produit Apple. D’ailleurs, Apple ne les appelle même pas des tableaux Kanban, et il n’y pas de section spéciale pour les créer. À la place, il faut créer une liste de rappels avec des sections multiples et passe en mode Colonne. Là, un tableau Kanban apparaît. Vos tâches apparaissent alors dans les différentes colonnes, de manière bien distincte.

Le système Apple fonctionne comme celui de Todoist, en créant une vue personnalisée depuis une liste existante. Plutôt qu’une liste divisée en sections, vous les voyez désormais en colonnes, rendant plus facile de glisser-déposer des tâches au fur et à mesure de votre progression. C’est mieux que ce que Google Tasks a implémenté récemment, avec chaque colonne qui affiche les tâches d’une liste particulière. Pour que Google Tasks fonctionne comme un vrai tableau Kanban, il faut créer des listes différentes pour chaque colonne. Le processus d’Apple est plus fluide, et contrairement à Google Tasks, l’app est disponible sur toutes les plateformes (avec macOS Sonoma, iOS 17, iPadOS 17 ou plus récent).

Commençons par l’app macOS. Dans la barre latérale, cliquez sur le bouton Ajouter une liste pour créer une nouvelle liste. Donnez-lui un nom, une icône emoji et restez en type Standard. Cliquez enfin sur OK.

Votre liste est prête. Dans la barre d’outils en haut, cliquez sur Fichier > Nouvelle section et donnez un nom à la section.

Cela va devenir le titre de la colonne. Répétez l’opération jusqu’à avoir tous vos en-têtes de colonnes.

Ensuite, dans la barre de menu, allez dans Présentation > sous forme de colonnes.

Votre liste va alors devenir instantanément un tableau Kanban. Vous pouvez désormais ajouter des tâches comme le faites normalement (avec des dates, des notes, des images et des fichiers joints). Et vous pouvez facilement les faire passer d’une colonne à l’autre via le glisser-déposer.

Sur iPhone, tapotez sur le bouton Ajouter une liste pour créer une nouvelle liste. Dans cette dernière, allez sur le bouton Menu en haut et choisissez Ajouter une section. Ajoutez autant de sections qu’il vous en faut. Tapotez encore sur le bouton Menu et choisissez Voir sous forme de colonnes pour passer en vue Kanban.

Sur iPhone, vous ne verrez qu’une colonne à la fois, mais vous pouvez faire défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes. Et le glisser-déposer fonctionne pour déplacer une tâche d’une colonne à une autre, évidemment.