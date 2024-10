L’application de fitness Alo Moves débarque en réalité virtuelle sur Meta Quest 3

Alo Moves XR vous offre la possibilité d'examiner la technique de votre instructeur sous tous les angles, dans des destinations pittoresques.

Tl;dr L’application de fitness Alo Moves arrive sur Meta Quest 3.

L’application propose des cours de yoga et de pilates en 3D.

Le coût sera de 69$ par an ou 10$ par mois.

Une nouvelle dimension pour le fitness : Alo Moves débarque sur Meta Quest 3

En tant que fervents défenseurs de l’union du corps et de l’esprit, nous sommes particulièrement enthousiasmés par l’arrivée d’Alo Moves, une de nos applications de fitness préférées, sur Meta Quest 3. Proposant des cours de yoga et de pilates, elle se démarque par son approche immersive, grâce à une technologie de capture volumétrique 3D.

Toujours plus d’immersion avec la technologie 3D

En utilisant une technique de capture volumétrique 3D, Alo Moves XR offre une expérience unique. Les utilisateurs peuvent « interagir avec leurs instructeurs 3D, les repositionner et visualiser chaque angle pour une perspective à 360 degrés », selon l’entreprise. L’application utilise également la cartographie de la pièce et la détection d’objets pour éviter les accidents domestiques.

Une offre variée et évolutive

Le lancement d’Alo Moves XR sera accompagné de 32 cours de yoga, de pilates et de pleine conscience, animés par des instructeurs renommés tels que Ashley Galvin et Bianca Wise. L’application propose un planning structuré avec l’ajout de quatre à cinq nouveaux cours de yoga et de pilates en réalité mixte chaque mois, ainsi que des sessions de méditation et de bain sonore hebdomadaires. Des fonctionnalités supplémentaires sont également disponibles, comme le suivi de l’historique des cours, des commentaires post-cours et des badges de jalon.

Une expérience plus vraie que nature

Alo Moves promet une expérience « aussi proche que possible de la réalité », selon son communiqué de presse. Cette innovation semble être une façon judicieuse d’utiliser la réalité virtuelle, surtout parce qu’elle permet d’étudier la technique de l’instructeur sous tous les angles. Cela la place un cran au-dessus des autres applications de fitness de Meta comme Oh Shape et Les Mills Bodycombat.

Enfin, Alo Moves XR coûtera 10$ par mois ou 69$ par an, mais les acheteurs du pack Alo Moves x Meta Quest pourront l’obtenir pour 49$ par an. Si vous avez déjà un abonnement Alo Moves, vous pourrez ajouter Alo Moves XR pour 20$ par an.