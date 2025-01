L’Apple iPhone 18 pourrait enfin recevoir la mise à jour de design tant attendue

Le tant attendu iPhone 18 pourrait enfin recevoir la mise à jour de conception que nous espérons depuis des années.

Tl;dr Apple envisage une identification faciale sous l’écran de l’iPhone.

Un nouveau brevet détaille l’élimination d’un sous-pixel par pixel pour laisser passer la lumière infrarouge.

Cette technologie pourrait être utilisée dans la série iPhone 18.

Une révolution technologique pour le prochain iPhone

Si vous êtes un adepte de la technologie, il y a fort à parier que vous êtes déjà familier avec la Dynamic Island et l’encoche, caractéristiques des écrans des iPhones modernes. Toutefois, Apple envisage une innovation majeure : l’intégration d’une identification faciale sous l’écran. Un brevet récemment publié nous donne un aperçu de la manière dont la firme de Cupertino pourrait concrétiser cette idée.

Le nouveau brevet, intitulé « Methods and Configurations for Improving the Performance of Sensors Under a Display« , a été déposé en mars 2020 et accordé le 14 janvier 2025. Il détaille plusieurs emplacements possibles pour cette technologie, mais l’idée de base est la suivante :

Retrait d’un sous-pixel de chaque pixel de l’écran.

Généralement, un pixel comprend quatre sous-pixels – un rouge, un bleu et deux verts.

En retirant l’un d’entre eux, un espace est créé pour laisser passer la lumière infrarouge du capteur Face ID.

Les sous-pixels retirés varient pour chaque pixel et sont délibérément positionnés pour éviter de grands écarts de couleur.

Quel avenir pour cette technologie ?

Il est important de noter que l’existence d’un brevet n’assure pas l’incorporation de la technologie dans un produit commercialisable. En effet, il peut s’écouler plusieurs années avant qu’une idée brevetée ne devienne réalité. Ne vous attendez donc pas à voir ce nouveau style d’affichage sur l’iPhone 17 ou l’iPhone 17 Pro, attendus cet automne.

Cependant, il est possible que nous voyions cette technologie utilisée sur la série iPhone 18, notamment l’iPhone 18 Pro. Apple a rarement introduit de nouvelles technologies dans tous ses iPhone en une seule génération. Ces rumeurs circulent déjà pour l’iPhone de 2026. Avec cette protection légale accordée à l’idée, Apple pourrait intégrer cette technologie une fois le développement de l’iPhone 18 commencé.

Restez attentifs, l’année à venir promet d’être passionnante en matière de technologie, notamment avec la sortie très attendue de l’iPhone SE 4, qui promet d’être le smartphone le plus excitant d’Apple cette année.