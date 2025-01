Comment l’iPhone 18 pourrait révolutionner les appareils photos

Voici comment l'iPhone 18 pourrait révolutionner le monde de la photographie avec des améliorations majeures sur ses appareils photo.

Tl;dr Apple pourrait abandonner Sony pour les capteurs de Samsung.

Le nouveau capteur serait plus avancé que celui de Sony.

Pas de garantie que le partenariat Apple-Sony prendra fin.

Apple pourrait se tourner vers Samsung pour ses capteurs photo

Avec plus de dix ans de collaboration, Sony a été le fournisseur exclusif des capteurs pour les appareils photo d’Apple. Cependant, une rumeur laisse entendre que l’iPhone 18 pourrait rompre cette tradition en privilégiant un nouveau capteur « 3-layer stacked » de Samsung.

Des capteurs plus avancés pour une meilleure qualité d’image

Le capteur en question, selon l’informateur Jukanlosreve, serait plus sophistiqué que l’Exmor RS de Sony, et « ne peut être exclu en tant que candidat potentiel pour le capteur principal ». De plus, ce capteur viendrait s’ajouter à un autre supposé capteur de 500 MP qui serait intégré aux futurs téléphones Galaxy.

Un capteur « 3-layer stacked » se caractérise par son architecture électronique disposée en trois couches superposées. Il propose une vitesse de lecture plus rapide, une réduction des effets de distortion, une fréquence d’images plus élevée et une meilleure performance en faible luminosité. L’ensemble de ces améliorations pourrait avoir un impact significatif sur la qualité des images.

Un avenir incertain

Cependant, rien n’est encore gravé dans le marbre. Il n’y a aucune certitude que Apple mettra un terme à son partenariat de longue date avec Sony, ni même que Samsung fournira l’ensemble du matériel nécessaire pour l’iPhone 18 et au-delà. En fait, une compétition entre Samsung et Sony pourrait se révéler bénéfique pour la stratégie de rentabilité d’Apple.

Nous sommes encore à plus de 18 mois de la sortie de l’iPhone 18, et beaucoup de choses peuvent changer d’ici là. Pour l’instant, nous ne faisons que rassembler les informations sur ce que l’iPhone 17 pourrait offrir, et même ces détails restent incertains. Il nous suffit donc d’attendre et de voir comment cette situation évoluera, et si Apple décide vraiment de changer de fournisseur pour ses capteurs photo.