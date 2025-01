L’amélioration de la Samsung Frame Pro TV qui va faire taire les détracteurs

Samsung lance une mise à niveau de sa télévision Frame Pro qui pourrait bien faire taire les critiques.

Tl;dr The Frame Pro de Samsung améliore la qualité d’image des télévisions d’art.

Le Wireless One Connect Box offre une installation sans câble.

Le Samsung Art Store sera disponible sur certains modèles non-Frame.

Le Frame Pro de Samsung : un bond en avant pour les télévisions d’art

Connu pour son design élégant, le Frame TV de Samsung s’est toujours distingué par son esthétique. Toutefois, en tant que critique de télévisions, la qualité d’image laissait à désirer, en particulier pour le visionnage de films et de séries. Ce constat risque de changer avec l’arrivée du nouveau Frame Pro.

Deux nouveautés marquantes pour 2025

Samsung présente deux nouveaux modèles pour 2025. D’une part, le Frame TV standard, qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement amélioré à 144Hz. D’autre part, le tout nouveau Frame Pro TV, premier téléviseur de la gamme Lifestyle de Samsung à être équipé d’un écran Neo QLED (terme propre à Samsung pour Mini-LED). Autrement dit, Samsung élève le niveau de qualité d’image et de luminosité des télévisions d’art.

Une Connect Box sans fil pour une installation épurée

Le Frame Pro est également livré avec une nouvelle Wireless One Connect Box, en remplacement de l’habituelle One Connect Box que l’on retrouve sur de nombreux modèles de la marque. Cette nouvelle version, semblable à la Zero Connect Box de la série OLED sans fil de LG, ne nécessite pas de connexion directe à la télévision, ce qui permet une installation discrète et sans câbles.

L’Art Store de Samsung s’ouvre à d’autres modèles

L’Art Store de Samsung reste globalement inchangé, avec toutefois une différence notable : il sera désormais accessible sur certains modèles non-Frame, permettant ainsi à davantage d’amateurs d’art de profiter de l’expérience. Alors que le coût pour sauvegarder des œuvres d’art dans sa collection personnelle reste inchangé, des options gratuites sont offertes chaque mois et il est toujours possible de télécharger ses propres images via l’application.

Une concurrence en hausse, un défi pour Samsung

Avec l’apparition sur le marché de télévisions d’art plus abordables comme la Hisense Canvas TV, c’est le moment opportun pour Samsung de hausser la barre. Bien qu’il faille attendre les résultats des tests en laboratoire pour tirer des conclusions, il semble que les consommateurs n’auront plus à choisir entre esthétique et qualité. C’est également une façon pour Samsung de rappeler aux autres fabricants de télévisions d’art qu’il est la marque à l’origine de la popularité de ce type de produits.