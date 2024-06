L’acteur idéal pour incarner Rico Rodriguez dans le film Just Cause

Antonio Banderas serait un choix parfait pour incarner Rico Rodriguez au cinéma.

Tl;dr Le jeu vidéo Just Cause va être adapté en film.

Le protagoniste Rico Rodriguez semble parfait pour Antonio Banderas.

Antonio Banderas est cependant trop âgé pour le rôle.

Universal Pictures cherchera probablement un acteur plus jeune.

Une adaptation cinématographique attendue

Le monde du cinéma va bientôt accueillir une nouvelle adaptation de jeu vidéo. En effet, le célèbre jeu Just Cause, produit par Square Enix et Avalanche Studios, va être porté sur grand écran grâce à Universal Pictures. Un mélange d’action et d’aventure rappelant James Bond croisé avec un Zorro du 21ème siècle, ce jeu vidéo est devenu une référence dans son genre. Le réalisateur de Blue Beetle, Ángel Manuel Soto, est en charge de l’adaptation, soutenu par les producteurs de Fall Guy et Nobody.

Le défi de la distribution

Le choix des acteurs est crucial pour toute adaptation réussie de jeu vidéo. Le personnage principal de Just Cause, Rico Rodriguez, est un personnage marquant de l’univers du jeu vidéo. Agent intrépide pour une organisation connue seulement sous le nom de “L’Agence”, il est caractérisé par ses cascades à couper le souffle et ses actes de bravoure. Un rôle qui semble taillé sur mesure pour un acteur en particulier : Antonio Banderas.

Antonio Banderas, le choix évident ?

Si l’adaptation avait eu lieu il y a quelques décennies, Antonio Banderas aurait été le choix évident. En plus de sa capacité à jouer dans des films d’action, son expérience dans des projets similaires et sa ressemblance physique avec Rico Rodriguez, Banderas aurait été parfait pour d’autres raisons. Le personnage de Rico Rodriguez semble avoir été en partie inspiré par le rôle d’El Mariachi joué par Banderas dans Desperado et Il était une fois au Mexique. Ces films, caractérisés par des scènes d’action extravagantes, des cascades impressionnantes et un héros apparemment invincible, ressemblent beaucoup au jeu vidéo Just Cause.

Une question d’âge

Malgré l’enthousiasme que susciterait la présence d’Antonio Banderas dans le rôle de Rico Rodriguez, il faut garder à l’esprit qu’il est maintenant dans la soixantaine. C’est pourquoi Universal Studios cherchera probablement un acteur plus jeune, capable de gérer les scènes d’action intenses et de rester dans le rôle pour plusieurs films.