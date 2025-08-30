La vision corrosive de The Boys sur les icônes DC et Marvel

Pour revisiter l’univers des super-héros, The Boys s’attaque aux icônes DC et Marvel avec humour et cynisme.

Tl;dr The Boys a caricaturé les super-héros classiques, s’inspirant des personnages phares de DC pour créer des parodies mordantes.

Marvel n’a pas été épargné, avec des détournements de Captain America, Spider-Man ou Ant-Man.

La série pourrait continuer à surprendre en tournant en dérision d’autres héros, comme Iron Man, Hulk, Black Bolt ou même Throg.

Une satire féroce des super-héros

Il est évident que The Boys n’a jamais caché son penchant pour la caricature acerbe des grandes figures du monde des super-héros. Si l’on observe attentivement, le cœur de l’équipe des Seven, emblématique dans la série, s’inspire sans détour de l’univers DC : avec un Homelander qui incarne une version instable de Superman, une Queen Maeve calquée sur Wonder Woman, ou encore The Deep, reflet moqueur d’Aquaman. Plus discret, mais non moins pertinent, Black Noir affiche quelques clins d’œil à Batman, tandis que Tek Knight dans la série dérivée Gen V, campe ce milliardaire détective obsédé du détail.

L’inspiration Marvel, un filon inépuisable

Pourtant, l’ironie mordante de la série ne s’arrête pas à l’univers DC. Non, Marvel n’échappe pas au traitement corrosif de The Boys. Le cas le plus frappant demeure probablement celui de Soldier Boy, qui détourne allègrement Captain America. D’autres icônes comme Ant-Man ou Spider-Man y passent également. Et alors que la série approche de sa conclusion prochaine, certains fans espèrent voir d’autres parodies s’inviter à la fête.

Démolir les idoles : Iron Man et Hulk dans le viseur

Parmi les suggestions les plus tentantes pour cette ultime saison figure une relecture grinçante d’Iron Man. Adulé grâce au MCU mais vulnérable du fait de ses pouvoirs technologiques – un peu comme Batman –, sa version dans la série pourrait bien pousser la satire jusqu’à dénoncer sans fard les dérives de l’industrie militaire et les dégâts collatéraux laissés derrière lui. Hulk aussi semble attendre son heure : entre humour potache et ultraviolence gratuite, l’idée qu’un colosse sous stéroïdes façon Compound V écrase ses ennemis (ou alliés) sans y prêter attention ouvre des perspectives réjouissantes.

Nouvelles cibles potentielles : Black Bolt et Throg revisités

Difficile aussi de résister à l’envie d’imaginer un pastiche de Black Bolt, dont la voix fatale pourrait devenir incontrôlable… sauf si elle se perd en jurons absurdes – un clin d’œil parfait au goût prononcé de la série pour les dialogues fleuris. Et puis il y a cette piste inattendue : celle d’une version animale du dieu nordique Thor, inspirée par Throg. Imaginez donc : une souris dotée d’une force surhumaine grâce à Vought International et persuadée d’être une divinité vengeresse. L’humour noir y trouverait son compte.

En somme, on ne peut qu’attendre avec curiosité quelles nouvelles victimes tomberont sous le scalpel satirique de The Boys. Si vous avez vos propres envies de super-héros tournés en dérision, n’hésitez pas à partager vos idées…