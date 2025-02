La souris « parfumée » d’Asus : un des périphériques les plus insolites jamais créés

Asus surprend avec l'une des inventions les plus insolites jamais vues dans le monde des périphériques : une nouvelle souris informatique parfumée, baptisée "Fragrance Mouse".

Tl;dr Asus prévoit de lancer une « Souris Parfumée » ce printemps.

La souris possède un compartiment pour des huiles aromatiques.

La souris offre une connectivité sans fil et une conception ergonomique.

Asus innove avec une souris parfumée

Une souris d’ordinateur qui dégage un parfum ? C’est le pari audacieux d’Asus, le géant de l’électronique, qui prévoit de lancer une « Souris Parfumée » ce printemps. Pour les amateurs de technologie insolite ou les amateurs de parfums agréables, ce périphérique pourrait bien s’imposer comme un choix de prédilection.

Le fonctionnement de la Souris Parfumée

Selon The Verge, Asus a en réalité annoncé deux dispositifs parfumés lors du CES 2025 : cette souris et un ordinateur portable, l’Asus Adol 14 Air Fragrance Edition, tous deux capables de diffuser des senteurs. Si ce dernier est uniquement destiné au marché chinois, la souris devrait voir le jour en fin avril ou début mai.

Comment fonctionne-t-elle ? La souris est dotée d’un compartiment sur sa face inférieure, qui contient une fiole rechargeable. Vous pouvez remplir cette fiole avec les huiles aromatiques de votre choix, et Asus assure que la fiole peut être retirée pour être lavée et rechargée avec différentes senteurs. De plus, la souris produit un éclairage depuis la face inférieure, ajoutant une note esthétique à son côté fonctionnel.

Et en tant que souris ?

La Souris Parfumée ne néglige pas ses fonctionnalités de base. Elle présente les caractéristiques standard que l’on recherche dans une souris sans fil de qualité. Elle dispose d’une molette de défilement et de deux boutons dans un châssis assez ergonomique, disponible en « Iridescent White » ou « Rose Clay ».

La souris prend en charge la connectivité sans fil via Bluetooth, mais peut également se connecter directement à votre ordinateur via le dongle USB sans fil 2.4 GHz. Vous pouvez ajuster le DPI à 1200, 1600 et 2400, ce qui convient à la plupart des utilisateurs. Enfin, une simple pile AA alimente la souris. Asus affirme que la souris a une durée de vie de 10 millions de clics et que les interrupteurs du périphérique ont une conception à faible bruit pour des clics de souris « presque silencieux ».

En conclusion…

Que vous soyez un amateur de technologie à la recherche d’un périphérique insolite, ou simplement quelqu’un qui apprécie les parfums agréables, cette Souris Parfumée d’Asus pourrait bien vous séduire. Reste à voir si l’expérience olfactive qu’elle propose saura se faire une place dans le monde de la technologie.