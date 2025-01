CES 2025 : plus axé sur l’achat que sur le concept

L'édition 2025 du CES était davantage axée sur l'achat immédiat de produits plutôt que sur la présentation de concepts futuristes.

Tl;dr Le CES 2025 a marqué un tournant avec des produits prêts à être commercialisés.

Plusieurs produits hautement attendus ont été annoncés avec des dates de sortie concrètes.

Les innovations technologiques présentées ont un impact significatif sur divers secteurs.

Un CES 2025 marqué par des promesses concrétisées

Le CES 2025 a été un véritable spectacle de promesses technologiques concrétisées. Cette année, le salon a été marqué par une série de produits prêts à être commercialisés, rompant avec la tradition des concepts et des prototypes. Parmi ces produits, plusieurs ont fait leurs débuts lors des précédents CES, et sont de retour avec des plans concrets et des dates de sortie précises.

Des produits phares prêts à être commercialisés

Par exemple, le robot roulant de Samsung, le Ballie, dévoilé en 2020 et revu au CES 2024, va être commercialisé cette année. Le Ballie est un adorable robot jaune de la taille d’une boule de bowling, équipé d’un projecteur lui permettant de projeter des images et des vidéos sur vos murs et sols.

Parallèlement, la Afeela 1 de Sony Honda Mobility, un véhicule électrique au départ présenté en tant que concept Vision-S au CES 2020, est désormais disponible en précommande. Une réalisation impressionnante après cinq ans de développement. Les premiers véhicules devraient être livrés à la mi-2026.

Des écrans TV sans fil et des laptops roulables

Autre produit phare, les écrans 4K OLED sans fil de Displace TV, avec des attaches à ventouses, sont prêts pour une consommation de masse, avec des livraisons prévues en mars. Quant à LG, son téléviseur OLED T transparent, qui avait fait sensation au CES 2024, est officiellement en vente.

Et n’oublions pas le laptop enroulable de Lenovo, dont le premier modèle prêt pour le marché, le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, a été présenté lors de cet événement. Il dispose d’un écran OLED vibrant qui s’étend de 14 à 16,7 pouces sur simple pression d’un bouton.

Des innovations qui vont au-delà de la maison

Enfin, certaines innovations présentées au CES 2025 ne se limitent pas à l’intérieur de votre maison. Par exemple, Pebble a présenté sa remorque de camping-car tout électrique Flow, dont la production a officiellement commencé. Par ailleurs, AC Future a dévoilé sa gamme de maisons mobiles transformables Ai-TH, comprenant un module livrable, une remorque tractable et un camping-car électrique.

En conclusion, le CES 2025 a marqué un tournant significatif dans l’évolution des technologies de consommation, avec la concrétisation de nombreuses promesses technologiques.