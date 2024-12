Asus ROG Ally : une mise à niveau majeure grâce au Steam Deck en perspective

Asus pourrait offrir une mise à niveau majeure à son ROG Ally grâce au Steam Deck. Voici ce qui est prévu pour cette transformation passionnante.

Tl;dr SteamOS vise à conquérir le marché des PC portables de jeu.

Asus ROG Ally pourrait être le premier à intégrer SteamOS.

SteamOS pourrait améliorer les performances et l’autonomie des PC portables de jeu.

SteamOS : un nouveau souffle pour les PC portables de jeu

La scène du jeu sur PC portable est en effervescence, notamment grâce à l’arrivée de SteamOS, le système d’exploitation de Valve. Ce dernier, prisé par de nombreux joueurs sur console portable, devrait bientôt faire son apparition sur d’autres appareils, et l’Asus ROG Ally pourrait être le premier à en bénéficier.

Une expansion de SteamOS imminente

Selon des informations révélées par SteamDB, de nouvelles directives de marque laissent entendre que SteamOS sera bientôt officiellement disponible sur plusieurs appareils. Un emblème « Powered by SteamOS » indiquerait que ces appareils démarreront automatiquement avec le système d’exploitation. Un article de GamingOnLinux confirme cette hypothèse, soulignant que Valve a mis à jour ses directives de marque pour montrer comment d’autres fabricants peuvent commercialiser des consoles portables de jeu fonctionnant sous SteamOS.

Les directives mises à jour précisent : « Le logo Powered by SteamOS indique qu’un appareil matériel exécutera le SteamOS et démarrera sous SteamOS lors de sa mise sous tension. Les partenaires/fabricants expédieront du matériel avec une image Steam dans la forme fournie par et/ou développée en étroite collaboration avec Valve. » Il s’agit d’un autre signe que le système d’exploitation de Valve arrive sur d’autres consoles de jeu PC portables, bien que la date de cette arrivée reste incertaine.

Asus ROG Ally : le premier de la liste

Valve a déjà confirmé qu’elle soutiendrait SteamOS sur les consoles portables de jeu concurrentes. Plus tôt cette année, la société a mis à jour le système d’exploitation avec un support de bouton retour pour l’Asus ROG Ally X. Cela n’a pas empêché certains propriétaires de faire fonctionner SteamOS, comme Jason England qui a transformé son Asus ROG Ally X en Steam Deck de facto.

Des performances supérieures avec SteamOS

Le passage à SteamOS a dépassé les attentes, offrant une augmentation de 15% des taux d’images par seconde et une autonomie de batterie 22% plus longue que le système d’exploitation Windows 11 original de l’ROG Ally. Il est désormais prouvé que Windows 11 n’est pas adapté aux consoles portables de jeu. Avec SteamOS à bord, l’Asus ROG Ally pourrait corriger certains défauts et se positionner comme un concurrent sérieux face au Steam Deck.

Il en va de même pour le Lenovo Legion Go. Avec les rumeurs d’un Legion Go 2 et d’un Legion Go « S » plus abordable en préparation, il est probable que nous verrons SteamOS sur d’autres PC portables de jeu à venir. Avec les badges « Powered by SteamOS » officiellement en place, l’attente pour utiliser le système d’exploitation de Valve sur d’autres appareils que le Steam Deck pourrait bientôt prendre fin.