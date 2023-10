La société crypto des frères Winklevoss accusée d'avoir détourné un milliard de dollars. Une situation qui rappelle étrangement celle de FTX et Alameda Research.

Gemini Trust Company, un exchange de crypto-monnaies supervisé par Cameron Winklevoss et Tyler Winklevoss, se retrouve attaquée en justice pour détournement de fonds. Un procès initié par la Procureure Générale de New York, Letitia James, laquelle attaque actuellement l’ancien Président des États-Unis Donald Trump pour fraude. Par ailleurs, les sociétés Digital Currency Group (DGC) et Genesis Global Capital sont aussi citées dans le dossier. Au total, ces trois entités auraient détourné à 230 000 investisseurs plus d’un milliard de dollars. De plus, l’ancien PDG de Genesis, Soichiro “Michael” Moro, et le fondateur de DCG, Barry Silbert, sont accusés d’avoir tenté de dissimuler la situation financière des sociétés.

En ce qui concerne les frères Winklevoss et Gemini, la plateforme n’aurait pas communiqué les finances de Genesis avant de s’associer avec l’exchange pour former une plateforme d’investissement baptisée Gemini Earn en 2021. Gemini aurait annoncé que Genesis était une “entreprise de confiance” malgré une étude de risque interne ayant conclu le contraire.

En février 2022, Gemini revoyait son estimation du taux de crédit de Genesis, le faisant passer de BBB à CCC, sans révéler publiquement ce changement aux investisseurs et en continuant à promouvoir des investissements à “faible risque”. En outre, la majorité des experts de risque auraient retiré leur argent de Gemini Earn sans en informer les investisseurs.

Une situation qui rappelle étrangement celle de FTX et Alameda Research

Certaines allégations avancent même que plus de 60 % des finances de Genesis étaient liées au fonds de Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Le lien entre Gemini et Genesis est d’ailleurs très similaire à celui entre FTX et Alameda Research et nous savons aujourd’hui très bien comment tout cela a fini.

Gemini a utilisé la plateforme X / Twitter pour réfuter toutes ces allégations, se disant simplement victime de fraude de la part de Genesis et DCG. L’entreprise n’a pas commenté sur ce qu’elle savait de la situation financière de Genesis ni quand, rejetant la faute sur le PDG de Genesis et le fondateur de DCG.

De son côté, le fondateur de DCG, Barry Silbert, a publié une déclaration réfutant tout cela, écrivant être “choqué par ces allégations sans fondement dans la plainte du Procureur Général”, et ajoutant avoir l’intention de “combattre ces accusations devant la cour”. Cameron Winklevoss n’a pas commenté la situation, se contentant de retweeter le post de Gemini.

Genesis a cessé toute activité de trading le mois dernier après s’être déclaré en faillite en janvier dernier. Le procès d’aujourd’hui tentera de récupérer le milliard de dollars de pertes et espère aboutir à un bannissement de ces trois sociétés de toute l’industrie financière de New York.