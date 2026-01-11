La série Terminator de Netflix aurait discrètement été annulée

La série Terminator développée par Netflix pourrait avoir été discrètement abandonnée. Des indices récents laissent penser que le projet ne verrait finalement pas le jour, malgré l’attente suscitée auprès des fans.

Tl;dr Netflix annule l’anime Terminator Zero après une saison.

après une saison. Leviathan subit le même sort malgré son adaptation complète.

L’avenir de la franchise Terminator reste incertain.

Netflix met fin à Terminator Zero et Leviathan

Malgré des critiques élogieuses et un univers prometteur, la série animée Terminator Zero n’aura pas droit à une seconde chance. Cette production, lancée en 2024 sur Netflix, devait initialement ouvrir la voie à un récit étalé sur cinq saisons, sous la houlette du showrunner Mattson Tomlin. Pourtant, ni elle ni la série Leviathan, également touchée par l’annulation, ne figurent dans le catalogue des productions originales du géant du streaming pour l’année 2026.

Coulisses d’une annulation discrète

La décision, non annoncée officiellement, mais confirmée par le site Cancelled Sci Fi, s’est manifestée par l’absence totale des deux titres dans les plannings de production récents – un signe rarement trompeur chez Netflix. Un rapide coup d’œil au service Production Weekly confirme cette tendance : aucune trace de relance ou de développement en cours. Pourtant, avec un score critique de 87% sur Rotten Tomatoes et une note spectateurs honorable (79%), on aurait pu imaginer que Terminator Zero, inspiré par les récits originaux de James Cameron, bénéficierait d’un avenir plus radieux.

L’audace narrative n’a pas suffi

Délocalisée au Japon et respectueuse de toute la chronologie cinématographique existante, la série offrait une perspective nouvelle sur la saga. Le public découvrait ainsi Malcolm Lee, scientifique engagé dans une lutte contre l’IA dominante Skynet, tout en protégeant sa famille lors d’une guerre apocalyptique. Les amateurs du genre reconnaissaient d’ailleurs quelques clins d’œil aux racines du mythe – Terminator envoyé pour éliminer le héros, soldat venu du futur pour contrer la menace –, mais saluaient surtout les directions inédites prises par Tomlin.

Du côté de Leviathan, l’adaptation animée des romans de Scott Westerfield, le traitement était expéditif : une unique saison pour résumer toute la trilogie steampunk sur fond de Première Guerre mondiale alternative. Les rumeurs évoquaient pourtant un prolongement avec de nouveaux arcs narratifs ; il n’en sera rien.

L’avenir incertain de Terminator au cinéma ?

Dans ce contexte, difficile de ne pas s’interroger sur l’impact des projets futurs de James Cameron. Actuellement mobilisé par deux nouveaux volets d’Avatar, il a récemment confié réfléchir à un éventuel reboot complet de Terminator – sans Arnold Schwarzenegger, mais avec une approche renouvelée des thèmes liés à la guerre et à l’intelligence artificielle. Une perspective qui pourrait expliquer la prudence de Netflix quant à l’avenir animé de la licence… et laisser planer le doute quant à sa prochaine incarnation.