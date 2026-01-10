La disparition inexpliquée d’un personnage clé de Stranger Things élucidée après quatre ans d’absence

Après une absence remarquée de quatre ans, le mystère entourant l’un des personnages majeurs de Stranger Things est enfin éclairci. Les raisons de cette disparition prolongée viennent d’être révélées, apportant des réponses attendues par les fans.

Tl;dr Absence de Suzie justifiée par l’évolution de Dustin.

Saison 5 trop centrée sur Hawkins pour intégrer Suzie.

Pas besoin d’explication détaillée, l’essentiel est suggéré.

L’absence remarquée de Suzie dans la saison finale

Au fil des saisons, la série Stranger Things s’est distinguée par un casting étoffé qui a su capter l’affection du public, multipliant les personnages et les intrigues croisées. Cette richesse narrative, bien que séduisante, s’est inévitablement heurtée à une contrainte : difficile d’offrir à chacun une place égale dans le récit, surtout lorsque la conclusion approche. Ainsi, la disparition de Suzie Bingham, petite amie de Dustin et personnage secondaire marquant, n’a pas manqué d’interroger les fans au moment où la série amorçait son baroud d’honneur contre Vecna.

Dustin face à son isolement émotionnel

La cinquième saison s’ouvre sur un Dustin profondément marqué par le deuil d’Eddie. Loin du garçon enjoué des débuts, il se replie sur lui-même, prend ses distances avec ses amis et adopte des comportements autodestructeurs. Il apparaît alors difficile d’imaginer ce jeune homme capable de maintenir une relation amoureuse à distance avec Suzie. Sur ce point, l’acteur Gaten Matarazzo livre sa propre interprétation lors d’un entretien accordé à Business Insider : « Je pense qu’on peut supposer qu’en pleine période de deuil malsain, Dustin a probablement rompu avec Suzie… et pas forcément avec délicatesse. » Matarazzo ajoute même qu’il n’exclut pas l’hypothèse selon laquelle c’est Suzie qui aurait pris l’initiative : « Peut-être en avait-elle simplement assez… Ce serait tout à fait compréhensible. »

Suzie, victime collatérale du resserrement scénaristique

La structure même de cette ultime saison joue contre une réintégration crédible de Suzie. L’intrigue se concentre presque exclusivement sur Hawkins et ses alentours – ou dans l’esprit torturé d’Henry Creel. Rappeler Suzie depuis Salt Lake City aurait pu sembler artificiel, là où sa présence en saison 4 s’expliquait naturellement par la géographie du récit. Parmi les éléments évoqués pour justifier cette absence :

L’éloignement physique avec le reste des personnages principaux.

L’accent mis sur la trajectoire personnelle et solitaire de Dustin.

L’enjeu dramatique nécessitant que Dustin démarre seul son cheminement.

En définitive, ne pas donner plus d’explications à l’écran évite toute lourdeur narrative ; le comportement de Dustin en dit déjà long sur la fin de son histoire avec Suzie. Imaginer que leur couple survive alors qu’il rejette tous ses proches n’aurait pas eu grand sens.

L’avenir incertain du personnage… et des réponses

Alors que l’univers Stranger Things poursuit sa route via différents projets dérivés – comme la série animée Tales From ’85 –, rien n’exclut un retour ponctuel ou un éclaircissement canonique du sort réservé à Suzie. Mais après tout, certaines zones d’ombre nourrissent aussi le mystère et la magie d’une fiction.