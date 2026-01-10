Il y a 15 ans, une série de super-héros méconnue signait une fin choc et inspirait la réplique culte de Community

Il y a quinze ans, une série télévisée de super-héros peu connue surprenait ses spectateurs par sa conclusion inattendue. Cet épilogue marquant allait ensuite inspirer l’une des répliques les plus célèbres de la série Community.

Tl;dr L’échec de The Cape a marqué NBC en 2011.

a marqué NBC en 2011. La série est devenue un mème culte via Community.

L’influence du slogan « Six saisons et un film » perdure.

Une série dépassée par son époque

Au début de l’année 2011, NBC tente un pari audacieux avec la diffusion de The Cape, une création originale signée Tom Wheeler. Portée par David Lyons, la fiction met en scène un policier laissé pour mort, recueilli par des artistes de cirque qui l’initient à leurs techniques. Acrobaties, illusions et jeux de cape : tout rappelle les comics d’un âge révolu du genre super-héroïque. Mais alors que le grand public se passionne déjà pour le réalisme sombre de The Dark Knight ou l’essor du Marvel Cinematic Universe, cette vision rétro peine à susciter l’engouement.

Un accueil mitigé, une chute précipitée

Dès ses débuts, The Cape réunit près de 8,5 millions de téléspectateurs, mais s’incline face à des poids lourds comme Family Guy ou Desperate Housewives. L’audience s’érode rapidement, atteignant difficilement la barre des 4 millions. Sur Metacritic, la note plafonne à 54. Mais le coup de grâce viendra d’ailleurs : non seulement la série est annulée avant même d’achever sa première saison, mais son final ne sera jamais diffusé sur les ondes traditionnelles – les fans devront se rabattre sur internet pour découvrir la conclusion. Une décision surprenante qui marque encore les esprits tant elle semble aujourd’hui inconcevable.

L’ironie d’un destin posthume grâce à Community

Pourtant, c’est dans l’échec que naît une forme d’immortalité inattendue. Quelques semaines après l’annulation du show, l’équipe de Community, série déjà connue pour ses clins d’œil malicieux à la pop culture, s’empare du cas « The Cape ». Dans un épisode parodique devenu culte, le personnage d’Abed affiche une fascination décalée pour ce héros oublié. La fameuse réplique : « Six saisons et un film ! », lancée ironiquement alors que la série venait d’être stoppée net, deviendra le cri de ralliement des fans du sitcom et bien au-delà.

Voici quelques exemples illustrant cette influence inattendue :

L’apparition ultérieure de Keith David dans Community, interrogé sur son passé dans la série.

Une scène où Abed rencontre une version alternative de lui-même vivant dans un monde où The Cape aurait survécu trois saisons.

Un héritage paradoxal dans le paysage télévisuel

Aujourd’hui, alors que le slogan « Six saisons et un film ! » continue d’alimenter l’espoir des communautés déçues par des annulations prématurées, il demeure une trace singulière : celle d’une série vite tombée dans l’oubli dont le fantôme subsiste grâce à un mème viral. Ironie ultime : un an après son annulation éclaire, Arrow, pourtant bâtie sur une trame similaire, ouvrira la voie au succès retentissant des séries super-héroïques sur petit écran… Tandis que l’ombre burlesque de « The Cape » plane toujours sur les cultures fandom.